La Guardia Civil detiene a un hombre de 24 años por amenazas con arma blanca en las fiestas de Ábalos

Los detalles El individuo portaba un cuchillo de grandes dimensiones con el que, presuntamente, intimidaba y amenazaba a varias personas durante las fiestas de Ábalos (La Rioja). El joven fue detenido por los agentes como presunto autor de un delito de amenazas con arma blanca.

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja detuvieron a un joven de 24 años como presunto autor de un delito de amenazas con arma blanca durante las fiestas de Ábalos. La intervención comenzó tras recibir varias llamadas de alerta ciudadana sobre un individuo que intimidaba a personas con un cuchillo de grandes dimensiones. Gracias a la descripción proporcionada, cinco patrullas localizaron al sospechoso y las armas utilizadas: un cuchillo jamonero y un táser. El detenido, que no comprendía español, mostró resistencia, pero un agente logró calmarlo mediante mediación lingüística. Finalmente, fue detenido y trasladado al Puesto de la Guardia Civil de Haro.

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han detenido a un joven, de 24 años, como presunto autor de un delito de amenazas con arma blanca en las fiestas de la localidad riojana de Ábalos.

La actuación se inició sobre las 07,35 horas del pasado sábado, día 1, tras recibirse en la Central Operativa de Servicios (COS-062) varias llamadas de alerta ciudadana que informaban de un grave altercado durante las fiestas patronales de Ábalos.

Según las comunicaciones recibidas, un individuo portaba un cuchillo de grandes dimensiones con el que intimidaba y amenazaba a varias personas. Los alertantes facilitaron una descripción física del sospechoso y de la ropa que vestía, lo que permitió agilizar su localización.

De manera inmediata, cinco patrullas del Servicio de Seguridad Ciudadana se desplazaron hasta la localidad y establecieron un dispositivo de búsqueda. Minutos después, localizaron al presunto autor y, tras realizar una batida por la zona, hallaron las armas que presuntamente había utilizado durante las amenazas: un cuchillo jamonero con una hoja de aproximadamente 25 centímetros y un dispositivo eléctrico paralizante tipo táser.

Durante la intervención, el detenido, que no hablaba ni comprendía el idioma español, mantuvo una actitud alterada y de resistencia, mostrando una evidente desconfianza hacia los agentes, circunstancia que dificultó su control y el normal desarrollo de la actuación.

Uno de los agentes, conocedor del idioma y de la cultura del detenido, logró establecer una comunicación directa con él. Esta mediación permitió rebajar progresivamente la tensión, tranquilizarlo y hacerle comprender el motivo de la intervención policial, favoreciendo una resolución segura y evitando que la situación derivara en un incidente de mayor gravedad.

Una vez controlada la situación y tras la declaración de varios testigos, que lo identificaron como la persona que portaba las armas y amenazaba a los presentes, se procedió a su detención y posterior traslado al Puesto de la Guardia Civil de Haro, en La Rioja, donde se instruyeron las correspondientes diligencias antes de ser puesto a disposición de la autoridad judicial.

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