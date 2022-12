El dueño de un hotel de Murcia no ha dudado en defenderse cuando dos atracadores entraron el viernes por la noche para robarle el dinero de la caja. Los ladrones habían ido directos hacia Jesús amenazándole con un cuchillo en la mano.

"Me lo puso cerca del estómago y me dijo 'dame el dinero'. Fue justo cuando entró mi padre en escena", ha explicado. En ese instante su padre, de 70 años, no dudó en enfrentarse a los atracadores al ver lo que está pasando.

Para ello, decidió coger una silla y propinarle un golpe. "La lástima es que con mis años no la domino bien", confiesa. Tras intentar atacarle con la silla, el encapuchado se dirigió a él para ponerle el cuchillo en el cuello.

"Cuando yo vine con la silla del comedor lo distraje un poco y mi hijo cogió con una mano el dinero y la otra escondida me quitó el cuchillo y comenzó a sacudirle", desvela el padre de Jesús.

Ahora, el dueño confiesa que lo que le motivó a actuar así fue que comenzó a temer por la vida de su padre y de su hijo pequeño, que se encontraba en una habitación situada al lado de la recepción. "Yo le iba a dar el dinero y se acabó, pero cuando entró mi padre y mi crío...ahí en ese momento tenía que actuar".

De esta forma, cogió una barra de hierro y empezó a golpearle hasta reducirle. Finalmente, el atracador acabó con la cara ensangrentada mientras el otro delincuente lo único que hacía era moverse de un lado para otro de la recepción.

En apenas unos minutos la recepción del hotel se llenó de vecinos que, alertados por los gritos, trataron de ayudarles. Los dos ladrones ya han sido detenidos.