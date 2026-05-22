La francesa positiva por hantavirus sigue en cuidados intensivos tras 12 días hospitalizada

¿Qué ha dicho? "La persona que estaba en cuidados intensivos, sigue en cuidados intensivos", ha explicado la ministra francesa de Sanidad. Los otros cinco contactos por hantavirus están internados en el hospital Bichat de París y dan negativo en sus PCR.

Una mujer de 65 años, repatriada a Francia desde el crucero 'MV Hondius', permanece en cuidados intensivos tras dar positivo por hantavirus. La ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, informó que los otros cuatro pasajeros franceses han dado negativo en repetidos test, aunque siguen hospitalizados en aislamiento en el hospital Bichat de París. La mujer afectada presenta un cuadro cardiopulmonar grave y recibe cuidados paliativos, incluyendo oxigenación artificial. Además, 22 personas en contacto con una pasajera fallecida por hantavirus también están hospitalizadas en cuarentena en Francia, que se extenderá 42 días debido al periodo de incubación del virus.

La mujer de 65 años que dio positivo por hantavirus al ser repatriada a Francia, el pasado 9 de mayo desde el crucero 'MV Hondius', sigue desde entonces en cuidados intensivos. Está ingresada en un hospital de París, según ha explicado la ministra francesa de Sanidad, Stéphanie Rist.

En una entrevista a la emisora '​​France Info', Rist ha dejado claro que los otros cuatro pasajeros franceses, que también viajaron con ella a la capital francesa, han seguido dando negativo en los test a los que se les ha sometido de forma repetida. Esos viajeros del crucero de aventuras "siguen hospitalizadas, en aislamiento".

Según ha relatado la responsable de Sanidad, todos "están bien". Los cinco están internados en el hospital Bichat de París. Aunque añade: "La persona que estaba en cuidados intensivos, sigue en cuidados intensivos".

Según supimos el pasado 13 de mayo, esta ciudadana francesa en "estado muy grave" presenta la forma "más grave de cuadro cardiopulmonar". Por ello, está recibiendo "cuidados paliativos", con "circulación extracorpórea para oxigenación artificial", precisó Xavier Lescure, especialista en enfermedades infecciosas en el Hospital Bichat de París, donde está ingresada.

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Según este especialista, la mujer tiene "un pulmón artificial, una derivación sanguínea que, con suerte, le permitirá superar este difícil periodo mientras su pulmón, atacado por el virus y dañado por la pared vascular, se recupera". Lescure consideró que "no es imposible que nos enfrentemos a una variante", añadió.

Otras 22 personas, que no iban en el crucero pero fueron casos de contacto de una de las pasajeras que acabaron muriedo por hantavirus y que viajaron después a Francia, fueron hospitalizadas en diferentes centros sanitarios del país. Estos pacientes también siguen ingresados, están cumpliendo la cuarentena.

Preguntada sobre si van a continuar la cuarentena en el hospital, aunque ya llevan casi dos semanas, la ministra confirmó de forma afirmativa: "Al ser la incubación de 42 días, el aislamiento es de 42 días", zanjó.

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