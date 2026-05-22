Los programas de detección de IA no son infalibles: el problema al que se enfrentan alumnos y profesores

¿Por qué es importante? Aunque hay alumnos que se ayudan de la IA para realizar sus trabajos, otros que no la emplean se encuentran con el problema de que les suspenden porque el programa lo detecta como plagio.

El problema de la IA en las aulas

La inteligencia artificial (IA) está generando controversia en el ámbito educativo, afectando tanto a estudiantes como a docentes. En el final del curso, numerosos trabajos son sospechosos de haber sido realizados con IA. Sin embargo, los programas detectores no siempre son precisos. Carmen Salgado, por ejemplo, fue acusada injustamente de usar IA en su trabajo de fin de grado, a pesar de haberlo elaborado personalmente. Los programas de detección, como demostró un profesor, pueden errar, incluso señalando un texto de 2007 como generado por IA. Algunos docentes, como Luis Mañas, utilizan criterios personales para identificar el uso de IA en trabajos. Mientras tanto, algunos estudiantes admiten usar IA sin consecuencias. A pesar de los desafíos, muchos profesores reconocen que la IA es una herramienta que llegó para quedarse, aunque es necesario abordar los conflictos que puede generar.

La inteligencia artificial trae de cabeza a profesores y alumnos. En pleno final de curso, se entregan muchos trabajos sospechosos y muchos profesores utilizan programas para detectar si se ha utilizado IA. El problema es que estos rastreadores no siempre aciertan.

Carmen Salgado dice que se dejó la piel durante meses para acabar su trabajo de fin de grado. Sin embargo, tras presentarlo, recibió este correo. "Pasándolo por la herramienta de plagio, nos ha dado un 28% y un 23"% de IA", escribían.

Ella lo niega, pero la suspendieron. Sus borradores pasaron varios filtros, incluso con erratas. "Si yo lo he escrito así y me dice que está hecho con IA, ¿a quién se lo doy para que me lo haga? Porque si lo escribo otra vez y sale otra vez la IA...", lamenta.

Los programas de detección de IA no son infalibles. Los pone a prueba un profesor. Introduce un trabajo de 2007, cuando ni imaginábamos la IA. Resultado: 71% de IA.

"A día de hoy los programas no son capaces de detectar si ese texto procede de inteligencia artificial. Tratan de dar un indicio", explica Javier Sierra, profesor de Tecnología en la Sociedad de la Información en la Complutense de Madrid.

Este otro docente sí ha sido capaz de detectar IA en trabajos, pero con criterios personales. "Frases genéricas, una pequeña introducción que no dice absolutamente nada o comentarios como 'quieres que te revise este documento', que como lo han hecho a última hora, ni siquiera lo han eliminado", señala Luis Mañas, profesor del grado de Publicidad de la Complutense de Madrid.

Entre los universitarios, su uso a la hora de realizar trabajos está extendido. "Yo los hago todos con IA y nunca me los han tirado", dice un estudiante.

"La profesora quería que hiciéramos un documento con cosas y a mí me daba mucha chapa y yo se lo metí a ChatGPT y lo hice", confiesa otro de ellos.

Muchos profesores defienden que la IA ha venido para quedarse, pero de momento son conscientes de que puede generar conflictos.

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