Caos ferroviario

Detectan una rotura en una "contraaguja" de la línea de AVE entre Madrid y Sevilla que obliga a limitar la velocidad

La rotura se ha producido a la altura de Almodóvar del Río y fuentes de Transportes afirman que estaba "localizada y asegurada".

Imagen de archivo de la línea Madrid-Sevilla, a su paso por Córdoba. Imagen de archivo de la línea Madrid-Sevilla, a su paso por Córdoba. Europa Press
Técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) han detectado la rotura "en una contraaguja" de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla a la altura de Almodóvar de Río (Córdoba), a unos 15 kilómetros de la estación central de la capital cordobesa.

Fuentes del Ministerio de Transportes han informado a laSexta de que dicha rotura estaba "localizada y asegurada" y por ello se ha establecido una Limitación Temporal de Velocidad (LTV) al paso por este punto a la espera de "poder sustituir la pieza".

Se tratan de unas piezas de gran tamaño, de más de 50 metros, y deben trasladarse por ferrocarril, lo que requiere la tramitación de unos permisos especiales y únicamente puede hacerse en banda de mantenimiento nocturna, han explicado las fuentes.

Este lunes se ha producido otra rotura en la línea de alta velocidad de Madrid-Barcelona, que ha obligado a limitar la velocidad a 80 kilómetros por hora. Concretamente, se ha reportado una incidencia en la vía a la altura de L'Espluga de Francolí, en la provincia de Tarragona.

