Arranca el primer gran macrojuicio contra la desinformación por el mayor bulo de nuestra historia: el caso del Bar España

Los detalles El 16 de octubre empieza el segundo juicio contra la mayor fake news de la historia de nuestro país. Hay seis acusados por presuntos delitos tras haber continuado alimentando y difundiendo de forma masiva este mito en blogs y foros digitales. La abogada Bea de Vicente y el periodista Leo Álvarez nos explican todas las claves en este vídeo.

Se cumplen 30 años de uno de los mayores bulos de la historia de España: el caso del Bar España y su segundo juicio estaría a punto de empezar. Estamos hablando del mayor bulo que ha habido en este país, que involucraba a autoridades y funcionarios públicos en una organización de pederastia con sede en un bar del municipio de Benicarló (Castellón), el Bar España.

El bulo nació en 1998 y un peluquero de Benicarló, Reinaldo Colás, fue su creador. Su mujer le dejó por otro hombre y su venganza no fue otra que acusarle de abusos a sus hijas. Para justificarlo, no solo las implicó a ellas, sino que se inventó una red de abusos a menores y asesinatos que implican a jueces, empresarios y políticos.

El epicentro de este caso es un bar de carretera, El bar España, de Benicarló (Castellón). Reinaldo fue juzgado y condenado junto a sus dos compinches. Uno de ellos, era el experto en esoterismo, Antonio Toscano y las víctimas de esta mentira fueron las que le llevaron a juicio.

Por un lado, el dueño del Bar España y por otro, el resto de implicados, personajes muy conocidos como Francisco Camps, Mónica Oltra o Carlos Fabra: "Ni conozco el Bar España, ni lo he visto nunca, ni conozco absolutamente nada de todo lo que se vierte en las manifestaciones de esta pandilla de sinvergüenza", aseguraba Fabra en 2022 en el Equipo de Investigación dedicado a este caso.

Para dar veracidad a su mentira, utilizaban a niños que captaban en un centro de menores y les grababan acusando con nombres y apellidos a políticos y empresarios de violación y asesinato. Se aprovechaban de familias desestructuradas, pobres y con un nivel cultural bajo, a los que ofrecían dinero y droga a cambio de su falso testimonio. Todos reconocieron ante el juez su mentira por coacción.

Pero la demostración judicial de la mentira no terminó con el bulo. El Bar España, la cara y los nombres de las víctimas de la trama y los vídeos de los menores dando falso testimonio siguen dando credibilidad a la historia en redes sociales.

Seis creadores de contenido, a juicio

En 2022 la jueza del Tribunal de Instancia de Castellón abrió juicio oral contra seis creadores de contenido por presuntos delitos contra la integridad moral, injurias y calumnias, tras haber continuado alimentando y difundiendo de forma masiva este mito en blogs y foros digitales. Este viernes, 16 de octubre, empieza el juicio contra ellos, el segundo contra la mayor fake news de la historia de nuestro país.

Así, y tal como explica la abogada y criminalista Bea de Vicente, "el problema es que esta historia, que, por cierto, es fascinante y escribe un capítulo negro en la crónica negra española, es que estos hechos nunca ocurrieron. Han pasado tres juicios penales con condenas por denuncias falsas, por falsos testimonios, por simulación de delito, una demanda civil también con condena".

"Y es que no se está juzgando el bulo a los que iniciaron el bulo primigenio (el que lo inició está muerto), sino que es la perpetuación de una mentira, pese a sentencias firmes, condenatorias por denuncia falsa, que han acreditado que esto no es cierto. Todavía ha habido personas que hoy en día han recogido, mirando y cerrando la puerta a la verdad, todos esos bulos para mantener mentiras que siguen ensuciando el buen nombre de muchas personas con delitos execrables", añade de Vicente.

"Se condenó incluso a cinco padres de cinco menores que testificaron en su momento que habían sido abusados, violados y demás, que forzaron a sus hijos a mentir. El juicio que empieza es el gran juicio contra la desinformación, en España, es el primer gran macrojuicio contra la información. Se van a sentar seis personas, aunque en principio había más lo que pasa es que han ido muriendo algunos de los acusados", apunta y explica por su parte el periodista Leo Álvarez.

Hay implicados, explica el periodista, un director, un editor y una redactora de un digital, varios youtubers, blogueros y demás conspiranoicos de esa órbita conspiranoica. También hay un abogado".

En cuanto a las víctimas, en este caso conocidas, "están Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, al que se le acusa de haber matado a un chaval, a Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat y a una exconsejera de Justicia, Gabriela Bravo. Necesitaban a personas famosas para que el bulo pudiese tener efecto", afirma Álvarez.

En el vídeo podemos ver al completo esta información.

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