Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual en una fiesta universitaria en Pamplona

Lo que se sabe Los hechos sucedieron en pasado viernes en las inmediaciones de la carpa donde se celebrara una fiesta.

Cuatro personas han sido detenidas este martes y permanecen en dependencias de la Policía Municipal de Pamplona por su presunta implicación en una agresión sexual a una joven la noche del pasado viernes. Día en el que se celebraba la carpa universitaria donde se reúnen cientos de universitarios.

Los hechos, ha informado a EFE la Policía Municipal de Pamplona, tuvieron lugar hacia las 22:00 horas en las inmediaciones de la citada carpa universitaria, instalada en la CD Amaya.

El juez decidirá este miércoles la situación en la que quedan las cuatro personas detenidas. La Policía Municipal, responsable de la investigación, está también a la espera de las pruebas de ADN que se han encargado.

