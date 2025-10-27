La nueva vida de Alves tras ser absuelto de agresión sexual: se convierte en predicador tras hacer "un pacto con Dios"

Los detalles El exfutbolista Dani Alves ha sido grabado haciendo de predicador en una iglesia evangélica de Girona. En sus redes sociales, se define como un discípulo de Jesús.

Dani Alves ha iniciado una nueva etapa tras ser absuelto de una condena por agresión sexual. El exfutbolista brasileño fue grabado como predicador en una iglesia evangélica en Girona, donde afirmó haber hecho "un pacto con Dios". Durante su estancia en prisión, Alves asegura haber conectado con el Señor, y ahora se define en Instagram como un discípulo de Jesús, compartiendo pasajes bíblicos. Este cambio personal busca dejar atrás las acusaciones que enfrentó. Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo absolvió por falta de fiabilidad en el testimonio de la denunciante, la Fiscalía ha recurrido la decisión ante el Tribunal Supremo.

"El Dios que está ahí es el Dios de los que están aquí delante, es el Dios de todos ustedes", se le puede escuchar decir.

El brasileño le cuenta a los fieles cómo su estancia en la cárcel le ha servido para conectar con el señor. "Yo ahí dentro, mientras caminaba, dije: 'Señor, yo hago un pacto contigo'", señala.

Un recital de casi dos horas en una iglesia evangélica de Girona a la que acudió como invitado especial. En su propio perfil de Instagram, Dani Alves se define como un discípulo de Jesús. Desde que salió absuelto, en todas sus publicaciones escribe pasajes de la Biblia.

Una nueva vida a la que se entrega en cuerpo y alma y por la que los fieles rezan todos juntos. Una redención personal, con la que busca dejar atrás las acusaciones por agresión sexual.

Fue en marzo de este año cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decidió absolver a Dani Alves, quien fue condenado por la Sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona a 4 años y 6 meses de prisión por un delito de agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona el 31 de diciembre de 2022.

Una decisión que tomó por "falta de fiabilidad del testimonio de la denunciante".

Por su parte, la Fiscalía ha presentado un recurso de casación al Tribunal Supremo en contra de esta decisión. Hasta que se pronuncie sobre esto, el exfutbolista es un hombre libre.

