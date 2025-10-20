La presidenta de AMAMA, Ángela Claverol, denuncia que han vandalizado su sede de Sevilla llenando las cerraduras de pegamento: "No nos van a callar"

Los detalles La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de mama ha indicado que no pueden evitar preguntarse "qué más les va a pasar" al ver que intentan ayudar y les "boicotean".

Ángela Claverol, presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (AMAMA), ha denunciado el vandalismo sufrido en su sede de Sevilla, donde encontraron la cerradura bloqueada. Claverol expresó su desconcierto ante el ataque, ya que su labor es ayudar. A pesar de la intimidación, la asociación no se detendrá en su lucha, especialmente por los fallos en los cribados en Andalucía. Claverol destacó la valentía de las mujeres que enfrentan el cáncer y aseguró que no temen estos actos. Han denunciado el incidente a la Policía y demandan un trato digno por parte de los políticos.

La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de mama (AMAMA), Ángela Claverol, ha denunciado que han vandalizado su sede en Sevilla. Fue el pasado sábado por la mañana cuando, al intentar entrar, vieron que no podían introducir la llave.

Ahora, reconocen que esto es lo último que se esperaban. "Lo único que hacemos es ayudar", ha destacado la presidenta de AMAMA en Al Rojo Vivo, indicando que no comprende por qué les boicotean. "Nos queda la sensación de qué más nos va pasar", ha reconocido, recordando la lucha que están llevando a cabo por los fallos en los cribados en Andalucía.

Desde la asociación reconocen que esto es lo último que se esperaban que pudiese ocurrir, dejando claro que, pese a esto, no van a parar. "No nos van a callar la boca", ha asegurado, destacando que parece que a alguien le "asusta" que alcen la voz.

Sin embargo, ha asegurado que ellas "no temen todo esto", recalcando que para las mujeres que se han enfrentado al cáncer y a unos tratamientos muy duros esto "no es nada". "Somos unas mujeres demasiado valientes", ha advertido, explicando que ya han denunciado los hechos a la Policía.

"Solo queremos que nos traten dignamente", ha confesado. Un momento que ha aprovechado para hablar sobre el fallo en los cribados y las respuestas que han recibido hasta ahora de los dirigentes políticos.

Ángela Claverol ha señalado que no comprende "cómo pueden vivir" teniendo esto a sus espaldas. "Yo estaría metida en la cama con una depresión profunda", ha reconocido, recalcando que ella, en su lugar, no podría estar tranquila con lo ocurrido.

