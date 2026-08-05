Alerta sanitaria: Consumo avisa de la presencia de salmonella en un lote de langostinos congelados

Consumo avisa de la presencia de salmonella en un lote langostinos congelados

Los detalles La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. El lote afectado tiene el número X1392618BUXX.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado sobre la presencia de Salmonella spp. en langostinos pelados cocidos de la marca Ocean Sea, tras una notificación de la Junta de Andalucía a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea. El lote afectado es el X1392618BUXX, con fecha de consumo preferente en noviembre de 2027. La Aesan aconseja no consumir estos productos y, en caso de síntomas como diarrea, vómitos, fiebre y dolor de cabeza tras su consumo, acudir a un centro de salud. La salmonella es una de las intoxicaciones alimentarias más comunes, especialmente en verano.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía relativa a la presencia de Salmonella spp. en langostinos pelados cocidos de la marca Ocean Sea.

Así lo advirtió dicha agencia, adscrita al ministerio de Consumo, que detalló que el lote afectado tiene el número X1392618BUXX y cuenta con fecha de consumo preferente de noviembre de 2027. Ante este hallazgo, la Aesan recomendó a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.

En el caso de haber ingerido alguno de los productos de afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis, principalmente diarrea y/o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza, se recomienda acudir a un centro de salud.

La salmonella es una de las intoxicaciones alimentarias más comunes del verano. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una de las cuatro principales causas de enfermedades diarreicas. Eso sí, la gran mayoría de los casos son leves, aunque algunos pueden complicarse, incluso ser mortales.

En este artículo, Salmonella, listeria... ¿cómo prevenir las intoxicaciones alimentarias? Síntomas, claves y consejos para evitarlas, podemos conocer más acerca de estas enfermedades alimentarias.

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