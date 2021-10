La empresa Alvalle ha retirado tres lotes de sus gazpachos de los supermercados. La Organización de Consumidores y Usuarios ha alertado de la presencia de niveles inseguros óxido de etileno en la cayena y la pimienta utilizados para la elaboración de los gazpachos de esta compañía. Ha sido el propio fabricante el que ha dado el aviso de la retirada de los lotes de gazpachos al detectar en sus controles internos que estas materias primas estaban contaminadas por niveles que superan la legalidad y son, por ello, insalubres para el consumo.

Este aviso recuerda a la misma situación vivida este verano con varios lotes de helados. En julio se detectó la presencia de este aditivo cancerígeno en la goma de garrofín o algarroba, que es estabilizante que se usan en la elaboración de los helados retirados.

En aquella ocasión desde la OCU que ya avisaron de que "quizá los helados no eran los únicos productos afectados" y de que existía la sospecha de que "quizá no era la goma guar el único ingrediente contaminado con óxido de etileno". Además, la organización recuerda en una nota de prensa que el óxido de etileno es un plaguicida que no está autorizado en la Unión Europea desde los años 90.

¿Qué gazpachos han retirado?

Los gazpachos que no son aptos para el consumo son tres lotes de las variedades 'Gazpacho Gourmet' y 'Gazpacho con Remolacha'. Estos lotes contenían los ingredientes afectados: la cayena y la pimienta blanca. Aun así, desde el fabricante informan que las cantidades que contienen son muy reducidas por lo que "es muy improbable que lleguen a producir efectos adversos". Los lotes retirados son:

Los Gazpachos Gourmet Alvalle lotes L1236 con fecha de consumo 2/11/21 y L1244 con fecha de consumo 10/11/21.

El Gazpacho de Remolacha Alvalle. Lote L5243 con fecha de consumo preferente 2/11/21.

Desde la OCU informan de que se ha procedido a la retirada de la venta de estos alimentos, pero quien ya lo tuviera en su casa puede ponerse en contacto con el fabricante para su devolución.