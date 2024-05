'Afanador' es una actuación que está dando mucho que hablar, ya no solo en el mundo del ballet, sino incluso fuera de él por una apuesta por lo rompedor que está sorprendiendo hasta a gente de todas las danzas.

Rubén Olmo, director del Ballet Nacional de España, explica alguno de los motivos de esta fiebre por esta actuación: "Los movimientos impresionan incluso a los intérpretes de danza española y flamenco. Me han llamado primeras figuras diciendo '¿esto qué es? En algo nos hemos perdido, esto no se ha visto nunca'".

'Afanador' es un viaje visual al flamenco que nace de las fotografías y la mirada de Ruven Afanador: "Busca siempre esa fotografía más grotesca. Saca el lado más dramático del intérprete".

Una actuación que quiere que esas imágenes cobren vida en el escenario, gracias a los 39 bailarines que han entregado su cuerpo al director Marcos Morau.

"Nos enfrentábamos a una cosa muy diferente a lo que solemos hacer, tanto artísticamente como físicamente. Utilizamos músculos que no están en nuestro lenguaje, como estos movimientos de cuello. De repente teníamos agujetas que no entendíamos, de no me puedo mover...", comenta Inmaculada Salomón, primera bailarina del Ballet Nacional.

'Afanador' es un riesgo y, a la vez, un hito del Ballet Nacional. Un espectáculo de danza española y flamenco vanguardista que "ha acercado a un público que el Ballet Nacional no tenía".