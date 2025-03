La AEMET no falló en su predicción del invierno: sí ha sido cálido y seco a pesar de las últimas lluvias

X, antiguo Twitter, es ese lugar donde abudan los negacionistas de la ciencia, el cambio climático o los que aprovechan para atacar contra instituciones científicas a la mínima oportunidad. Esto ha sucedido estos días con motivo de la predicción del invierno que hizo la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que pronosticó un invierno "calido y seco". Sin embargo, las intensas -e interminables- lluvias de las últimas semanas han llevado a la confusión a algunas personas, que se han burlado de una supuesta predicción errada por parte de la AEMET. Nada más lejos de la realidad (para sorpresa de nadie).

Y a pesar de que siempre intentan alejarse de falsas polémicas, el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha querido explicar por qué la AEMET sí acertó.

La diferencia entre invierno astronómico y meteorológico

Para empezar, el periodo que entendemos por invierno es distinto del que toman los meteorólogos para hacer sus predicciones, que no es el invierno astronómico que dura hasta el próximo 20 de marzo. Como podemos ver en la propia explicación de la AEMET sobre su balance del invierno, el periodo toma el trimestre que comprende diciembre, enero y febrero. Por ello, no podemos tener en cuenta las precipitaciones de los últimos doce días, pues se contarán para el trimestre primaveral.

Sí, ha sido cálido y sí, ha sido seco

Según los datos de AEMET, las precipitaciones en esos tres pasado meses alcanzaron "el 77 % de su valor normal". Eso sí, hubo gran desigualdad de precipitaciones entre el oeste peninsular (lluvioso) y la mitad oriental y los archipiélagos (seco o muy seco). En "Galicia y otras zonas del oeste sí ha llovido más de lo normal", sostiene, pero en zonas como Baleares o Canarias apenas llovió un 66% y un 48% de lo normal, como vemos en el siguiente mapa de AEMET.

Grafismo de AEMET con los datos de precipitaciones del invierno

En cuanto a las temperaturas, el trimestre invernal fue "muy cálido", según la AEMET. En concreto, el sexto más cálido desde que hay registros y el quinto del siglo XXI. Ni siquiera hubo olas de frío por segundo invierno consecutivo, apunta la agencia estatal.

No obstante, y sin rasgarse las vestiduras, el propio Del Campo ha reconocido que los modelos de predicción estacional suelen ser más fáciles en cuanto a temperaturas, y más difíciles "en nuestras latitudes" en lo relativo a precipitaciones.

Además, en nuestras latitudes, explica, "se puede estar cumpliendo el pronóstico de trimestre seco durante toda la estación y que un solo episodio de pocos días deje tanta lluvia que eche al traste la predicción", señala.

Del Campo ha aprovechado para reivindir el trabajo de la AEMET, cuyas predicciones no se las sacan "de la manga, sino que son fruto del análisis concienzudo de numerosos modelos elaborados por servicios meteorológicos y consorcios internacionales". También otros meteorólogos han aclarado que las previsiones sí se han cumplido.

Así será la primavera

Tras presentar su balance, AEMET lanzó también su predicción estacional para la primavera. En cuanto al trimestre abril-mayo-junio, aproximadamente coincidente con la primavera astronómica, "lo más probable (60-70 % de prob.) es que sea más cálido de lo normal en toda España", especialmente en zonas costeras.

En cuanto a las precipitaciones, señalan, "no hay una tendencia clara, y es tan probable que el trimestre abril-mayo-junio sea más seco de lo normal como que sea más húmedo". Para el próximo trimestre no habrá opción a reprochar un fallo en la previsión, por tanto, pues, no parece claro cómo irá, según la AEMET.

.