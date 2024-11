La catástrofe provocada por la DANA en Valencia ha dejado más de 200 muertos y unos destrozos millonarios en todo el este de la Península, pero también ha provocado el auge de las noticias falsas, los bulos y el negacionismo, especialmente el del cambio climático.

Pese a que a la ciencia explica que este tipo de catástrofes naturales son más comunes por el calentamiento global, muchos conspiranoicos lo niegan y aseguran que la DANA fue provocada a propósito.

Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), asegura que cada vez hay más bulos sobre el cambio climático en el entorno digital: "En las redes sociales hay muchos mensajes negando el cambio climático o restándole importancia".

"Al principio decían que no existía el cambio climático, luego que no era por la acción humana y ahora dicen que no es para tanto", explica Rubén del Campo.

Además, afirma que cada vez es más habitual recibir amenazas por el simple hecho de divulgar sobre meteorología: "He recibido insultos y amenazas en redes sociales llamándome asesino y genocida".

"No interfiere en nuestro trabajo, pero puede suceder que se pierda credibilidad en la ciencia, y eso es peligroso, porque puede haber personas que no se tomen en serio cuando les llegue un aviso rojo", asegura el portavoz de la AEMET para concluir.