El presidente de SEOM, tras conocerse las presiones que sufren para no recetar tratamientos caros a pacientes con cáncer: "No siempre hemos tenido la última palabra"

La reciente información publicada por ABC ha generado preocupación entre pacientes oncológicos, debido a las denuncias de presiones para no prescribir tratamientos caros en centros privados. La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y asociaciones de pacientes, como el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), han manifestado su inquietud y exigido responsabilidades. SEOM critica la falta de transparencia en la autorización de fármacos y alerta sobre informes que podrían haber limitado tratamientos. César Rodríguez, presidente de SEOM, enfatiza que los oncólogos no siempre tienen la última palabra, lo que pone en riesgo la vida de los pacientes por intereses económicos.

Los pacientes con procesos oncológicos presentes y pasados están preocupados y asustados debido a la información que publicó este lunes el periódico ABC, donde un grupo de especialistas denunciaban las presiones que sufren de Atrys Bienzobas para no prescribir los tratamientos más caros a enfermos con cáncer en centros privados. Esto ha provocado una oleada de críticas en el sector, pero también preocupación y enfado entre quienes sufren la enfermedad.

Desde la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) han dejado claro que "no siempre los médicos han tenido la última palabra en los procesos de sus pacientes".

Como indica Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con cáncer GEPAC, a laSexta; los pacientes que ahora mismo están recibiendo terapias en centros privados están "asustados porque no saben si están siendo tratados correctamente". Dudas que surgen también entre los que ya han finalizado sus tratamientos.

Por eso, las asociaciones quieren saber lo que hay y piden depurar "responsabilidades" en el caso de que sea necesario.

En estos momentos, los pacientes reclaman lo mismo que los oncólogos: quieren que se llegue hasta el final. Según han manifestado en un comunicado desde SEOM, "los pacientes con cáncer no podemos ser moneda de cambio en estrategias comerciales ni ver condicionado el tratamiento a decisiones ajenas a la medicina. El cáncer es una cuestión de Estado". "Desde SEOM se percibe una falta de transparencia en el proceso de autorización de fármacos en la práctica privada", han asegurado.

César Rodríguez, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, también ha querido pronunciarse al respecto y se ha mostrado firme al asegurar que "no siempre los oncólogos han tenido la última palabra". A esto se suma que, según cuenta, "algunos de estos informes han supuesto que los tratamientos no se hayan administrado". Por lo que no saben cuál es la "magnitud del problema", que es, según anuncian, lo próximo que se va a estudiar en profundidad.

Desde SEOM insisten en que "no pueden existir informes que limiten la prescripción cuando está demostrada que se puede realizar en condiciones habituales". Unas presiones que ponen en juego la vida de aquellas personas enfermas de cáncer que ven en los tratamientos la última esperanza de salvar sus vidas. Unas vidas que no deberían depender de intereses económicos.