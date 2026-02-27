Muere una persona y otra resulta herida en el incendio de una vivienda en Ayerbe, Huesca

Imagen de archivo. Bomberos y Protección Civil en la plaza Santa Clara de Huesca.

Un hombre de avanzada edad ha perdido la vida en un incendio ocurrido en la madrugada del viernes en una vivienda de la calle Garlin, en Ayerbe (Huesca). El fuego, que se originó en la chimenea de un edificio de tres plantas, también afectó a una mujer de 76 años, quien fue trasladada al hospital San Jorge por inhalación de humo. El Gobierno de Aragón informó que el aviso del incidente se recibió a las 01:35 horas. A pesar de la gravedad del incendio, los Bomberos no consideraron necesario desalojar al resto de los vecinos del edificio.

Este hecho se produce días después de que se registrase un suceso similar en Zaragoza, donde una persona de mediana edad murió en su vivienda tras declararse un incendio en el interior de su vivienda.

