Muere una persona y otra resulta herida en el incendio de una vivienda en Ayerbe, Huesca

Los detalles El incendio se ha originado en un edificio con tres plantas, concretamente en una vivienda de la tercera planta y la causa de las llamas está en la chimenea. Los Bomberos no han desalojado al resto de los vecinos.

Imagen de archivo. Bomberos y Protección Civil en la plaza Santa Clara de Huesca.Imagen de archivo. Bomberos y Protección Civil en la plaza Santa Clara de Huesca.Europa Press
Una hombre de avanzada edad ha fallecido en la madrugada de este viernes en el incendio de una vivienda originado por una chimenea en la calle Garlin de la localidad de Ayerbe (Huesca).

También una mujer, de 76 años, ha tenido que ser trasladada al hospital San Jorge por inhalación de humo, según han informado fuentes del Gobierno de Aragón, que han detallado además que han recibido el aviso del suceso a las 01:35 horas.

El incendio se ha originado en un edificio con tres plantas, concretamente en una vivienda de la tercera planta y la causa de las llamas está en la chimenea. Los Bomberos no han desalojado al resto de los vecinos.

Este hecho se produce días después de que se registrase un suceso similar en Zaragoza, donde una persona de mediana edad murió en su vivienda tras declararse un incendio en el interior de su vivienda.

