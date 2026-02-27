Ahora

Incendios en Cantabria

Cantabria sufre más de 200 incendios provocados durante febrero y mantiene el nivel máximo de alerta

El dato La región registró este jueves otros 29 incendios forestales provocados. En estos momentos trabajan en sofocar 11 incendios, que se concentran en la zona central de la comunidad.

Bomberos forestales intentan apagar las llamas de uno de los incendios provocados en Cantabria
Cantabria tuvo este jueves 29 incendios forestales provocados, con lo que son ya 200 en febrero los que se han registrado en la región. El operativo de extinción del Gobierno de Cantabria, que continuará todo el fin de semana en su máximo nivel de alerta, actúa en estos momentos sobre 11 incendios, que se concentran en la zona central de la comunidad.

Se trata de los municipios de Luena, Selaya, Vega de Pas, Liérganes, Villacarriedo Rasines y Saro. Las previsiones meteorológicas para este viernes anuncian una bajada de temperaturas, con vientos predominantes de componente norte y noroeste, y con la posibilidad de que haya precipitaciones sobre todo en la segunda mitad del día.

"Sin duda, colaborarán de forma notable en la extinción de los incendios", ha dicho sobre estas previsiones en un audio remitido a los medios de comunicación el director general de Montes del Gobierno de Cantabria, Ángel Serdio. Pese a todo, los niveles de riesgo continúan en valores medios y altos y el operativo de lucha contra incendios seguirá todo el fin de semana.

La complicada situación vivida estos últimos días por los incendios forestales llevó al Ejecutivo de Cantabria a pedir "responsabilidad" y colaboración ciudadana para detectar a los autores de los fuegos, todos provocados. La región está dentro de su época de mayor riesgo de incendios -desde diciembre hasta abril-.

