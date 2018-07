Ada Colau asegura que hará "lo imposible" para que los migrantes rescatados por el Open Arms no acaben en un CIE

En una entrevista de Catalunya Ràdio, ha afirmado que quieren acoger las personas que van en ese barco "para garantizar sus derechos y tratarlas como personas sin distinción".

Además, Colau ha alertado de que los CIE "no sirven para nada" y que, a su juicio, no se respetan los derechos humanos, por lo que afirma que trabajarán por que estas personas no acaben internados en estos centros.

Colau ha afirmado que atenderán a estos migrantes "lo mejor posible" y ha destacado que Barcelona tiene experiencia en estas cuestiones, pero ha reclamado al Gobierno central más recursos para atender a los migrantes que lleguen a la ciudad.

Asimismo, ha explicado que en los últimos 15 días han atendido a unas 500 personas que han llegado en patera a Andalucía y que la Cruz Roja ha enviado a Barcelona.