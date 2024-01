En el vídeo se ve a un grupo de militares entrando en el interior de un refugio en hilera. "¡Vamos, hasta el fondo!" "¡Limpiad bien!", se escucha a los que parece que graban. A los pocos segundos se ve salir a los soldados tosiendo. Muchos tienen dificultades para respirar. Según cuenta a laSexta un militar que dice haber participado en esta maniobra, les echaron gases lacrimógenos. Algo que, según este militar, está prohibido en este tipo de prácticas. Sobre todo, cuando se trata de un programa básico de instrucción. Es decir, los soldados no son demasiado experimentados.

El militar, que prefiere no identificarse, asegura que sucedió en el cuartel de Cerro Muriano (Córdoba) en 2018, y que fue el capitán Zúñiga quien grabó el vídeo, el mismo que ordenó el pasado 21 de diciembre que una unidad cruzara un lago, lo que ocasionó dos muertes. De hecho, apuntan que se reconoce su voz en el vídeo.

El soldado relata que horas antes hicieron la misma prueba con humo, pero al repetirla por la tarde se encontraron "con el humo, que no era humo, era gas...". "No podíamos respirar bien... Estuvimos bastantes horas con el pecho... que el aire no nos entraba. No estábamos bien...", lamenta.

Recuerda, además, que el capitán Zúñiga, entonces teniente, ya era conocido por sus castigos: "Te humillaba como si fueras basura. Te metía peso en la mochila... Te metía en los charcos de noche para que pasaras mojado toda la noche".

Asociaciones militares inciden en que usar gas lacrimógeno en este tipo de maniobras de iniciación están fuera del reglamento. "En los periodos de instrucción básica no está permitido usar gases lacrimógenos y menos en espacios cerrados", detalla Vicente Valtuille, abogado de la Asociación de Militares con Futuro. Tan solo se permite, según fuentes militares, en maniobras de antidisturbios, con máscaras y las protecciones correspondientes.