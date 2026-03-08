Un grupo de jóvenes intenta reventar la manifestación del 8M en Madrid: se cuelan a la fuerza y son desalojados por la Policía

Los detallesPese a que la protesta ha sido pacífica, como en los años anteriores, frente al Ministerio de Igualdad se ha vivido un momento de tensión, cuando varias personas han irrumpido con carteles y han intentado disuadir a las manifestantes.

Miles de personas han clamado este 8M contra el patriarcado, el fascismo y la guerra en manifestaciones que han tenido lugar por toda España con motivo del Día de la Mujer.

En Madrid, la protesta, al igual que en años anteriores, ha sido tranquila y pacífica, aunque se ha vivido un momento de tensión cuando al finalizar, frente al Ministerio de Igualdad y a la altura del metro de Sevilla de Madrid, un grupo de jóvenes se ha colado con carteles a la fuerza y han intentado disuadir a las manifestantes.

En ese momento, la Policía ha intervenido rápidamente y ha conseguido echar al grupo, del que 14 personas ya han sido identificadas. Además, testigos del suceso han señalado algunos de esos jóvenes portaban banderas de Núcleo Nacional y que han intentado subirse al escenario instalado por el 8M agrediendo a las organizadoras.

Todo ello, tan solo 24 horas después de que el Gobierno haya declarado este 8M como Lugar de Memoria Democrática.

Políticas en la marcha

Varias políticas, como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se han sumado a las manifestaciones contra el patriarcado, el machismo o la guerra. "Hoy también estamos movilizándonos en solidaridad con las mujeres iraníes. Nos proclamamos en defensa de la paz y de todas las mujeres del mundo. No hay democracia si no hay democracia feminista. Adelante, mucho optimismo y mucha paz en el mundo", ha declarado Díaz.

Además, la vicepresidenta ha asegurado que se va a aplicar la ley de manera contundente contra los hombres que han asesinado a sus parejas o exparejas, que ascienden solo en 2026 a diez, además de dos niños. "Las mujeres somos víctimas de maltrato permanente, económico, sanitario por una sencilla razón, porque somos mujeres", ha denunciado.

Junto a ella, ha marchado la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, y la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha defendido el feminismo como el movimiento más transformador de nuestra sociedad: "Estamos en un momento en el que se pone en cuestión por parte de la ultraderecha internacional, por parte de los tecnoligarcas y por parte de los 'chalaitos' del mundo, la paz internacional, y ahí también está el movimiento feminista", ha defendido.

