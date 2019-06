La actriz Bella Thorne publica fotos desnuda en Twitter tras ser chantajeada por un 'hacker'

La actriz estadounidense Bella Thorne ha compartido en Twitter varias fotografías suyas desnuda para acabar con el chantaje de un 'hacker' que amenazaba con hacerlas públicas.

El pasado 14 de junio alguien consiguió entrar en el ordenador de la joven y apoderarse de varias fotos íntimas que esta guardaba. Después la intentó coaccionar con mensajes asegurando que tenía mucho más material que publicar.

Ante tal chantaje, Bella decidió plantar cara al 'hacker' siendo ella misma quien subiera las imágenes en las que aparece desnuda de cintura para arriba.

"Que te den a ti y al poder que crees que tienes sobre mí. Voy a hablar de esto en mi próximo libro", escribía la actriz en uno de sus tuits. Las fotografías vienen acompañadas de una nota en la que explica los tiempos del chantaje.

"He sido observada. He sentido como si alguien me hubiese robado algo que solo quiero que vea una persona en especial. Es mi decisión, no puedes controlar mi vida y nunca lo harás. El FBI estará en tu casa muy pronto", añade la actriz.

La joven de 21 años ya fue noticia al confesar que "desde que podía recordar" habían abusado de ella. En esa ocasión también acudió a sus redes sociales para contar lo ocurrido y liberarse de esa carga.