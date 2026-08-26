Kamikazes de 'Tik Tok': la terrible moda de conducir en sentido contrario que ya ha provocado la muerte de cinco menores en Irlanda

El 'joyriding', una moda de los años 90 ha vuelto entre los más jóvenes gracias a las redes sociales. Consiste de robar coches para conducirlos en sentido contrario, grabarlo y subirlo a sus redes en busca de visualizaciones y reconocimiento.

En Irlanda se está propagando una peligrosa moda que consiste en robar coches y grabarse conduciendo en sentido contrario por la autopista para lograr visualizaciones y reconocimiento. Esto ya ha producido la muerte de cinco adolescentes tras un choque contra otro coche en el que iban a bordo tres mujeres y un niño.

Es lo que se conoce como 'joyriding', una moda de los años 90 que ha adquirido una nueva dimensión gracias a redes sociales como 'Tik Tok' y que ha llevado a las autoridades a tomar medidas, como controles rutinarios, concienciación de la juventud y prohibición de subir este tipo de contenidos a las redes sociales.

En España, apunta el abogado Juan Manuel Medina, serían "delitos muy graves": "Solamente ocasionar el riesgo puede conllevar cinco años de prisión y pérdida del carné de hasta diez años", explica.

El experto también recuerda que ya ha habido varias sentencias contra kamikazes en las que ya no se considera homicidio imprudente: "Si estos chavales conduciendo en esa situación se cargan a alguien, en España sería un delito de homicidio igual que si lo hicieran con un arma de fuego o un arma blanca", afirma.

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