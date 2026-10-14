La acampada de Sol abre sus tiendas de campaña a personas sin hogar y se enfrenta al reto de la convivencia

Los detalles Los acampados saben que la situación puede desvirtuar la protesta, pero no quieren dejar a nadie fuera. Por eso, intentan que las personas en situación de calle asuman también compromisos.

La acampada en Sol enfrenta un desafío al integrar a personas sin hogar, algunas con problemas de adicciones, lo que genera tensiones de convivencia. Aunque el tema ha surgido en asambleas, los manifestantes han decidido no desahuciar a estas personas, reconociendo que representan el problema de la vivienda. Rumi, quien vivía en la calle, apoya la causa y señala que cada uno gestiona su parte. Unax Roca, portavoz, subraya que no son un centro de acogida y Claudia, de la comisión de Mediación, trabaja en la integración. Se busca que las personas sin hogar asuman responsabilidades, manteniendo el enfoque en la humanidad compartida.

La acampada de Sol afronta un problema del que nadie quiere hablar, aunque ha salido en algunas asambleas. Los manifestantes han decidido dejar parte de las tiendas a personas sin hogar. Algunas de ellas tienen problemas de adicciones y eso está provocando problemas de convivencia. Una acampada por la vivienda, no va a desahuciarlos.

Rumi prefiere no contarle al equipo de laSexta mucho sobre él. Vivía en la calle y ahora, está en Sol. "Estoy de acuerdo con lo que se está haciendo, así que estamos haciendo todo lo posible para aguantar", señala.

Al preguntarle por los posibles problemas de convivencia y de adicciones, destaca que cada uno "gestiona su parte".

Este es parte del debate en las asambleas. Entienden que nadie representa mejor el problema de la vivenda que quienes habitan la calle, pero saben que el tema es delicado.

"No deja de ser una protesta social. No somos un centro de acogida ni un sitio de emergencias. Son gente en situación extrema. En su cotidianidad, tiene aspectos vitales que no queremos manejar, como el consumo y todo lo que eso conlleva", explica Unax Roca, portavoz de la acampada en Sol.

Conscientes de que con esta situación la convivencia puede complicarse, la acampada cuenta con un departamento de mediación para intentar evitar problemas. "Esas personas no atienden a las normas El control no lo ven de la misma forma. Hay algunos que sí, pero con otros tenemos que hacer un trabajo de integración", destaca Claudia, miembro de la comisión de Mediación de la acampada.

De momento, la decisión es intentar integrar. "Estamos aprendiendo a comunicarnos", confiesan. "Hay que aprender a convivir, pero creo que nos estamos llevando bastante bien. El nexo es la humanidad", indica uno de los acampados.

Por lo pronto, han nombrado a portavoces en el grupo de personas sin hogar. Uno de ellos es Pablo, que destaca que, mientras no seas violento, "puedes entrar". Eso sí, aclara que hay que interactuar un poco con la acampada.

Saben que la situación puede desvirtuar la protesta, pero no quieren dejar a nadie fuera. Por eso, intentan que las personas en situación de calle asuman también compromisos y responsabilidades dentro de la acampada.

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