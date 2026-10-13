Una joven relata los momentos de tensión que vivieron con los ultras en la acampada de Sol: "Fue una noche bastante movida. Hubo sangre"

Los detalles Todas las noches hacen guardia y turnos para dormir en la acampada "para poder descansar y sobre todo para que haya seguridad".

Los acampados en la Puerta del Sol vivieron una noche de "bastante miedo" tras la tensión del lunes, cuando grupos radicales intentaron desmantelar la protesta por la crisis de la vivienda, que lleva 17 días. María, una joven de 21 años, relató a laSexta que la noche fue "movida", con momentos de miedo y tensión. Los acampados organizan guardias nocturnas para garantizar la seguridad. La Policía Nacional detuvo a cuatro personas, una de ellas menor, por atentado a la autoridad y desórdenes. A pesar de los enfrentamientos y consignas violentas, la situación comienza a calmarse en la plaza.

Los acampados de la Puerta del Sol han pasado esta noche con "bastante miedo" después de la tensión que se vivió este lunes en la plaza. Tras dos semanas de acampada en la Puerta del Sol, la de este lunes fue la jornada más tensa cuando varios grupos de radicales acudieron a la zona con intención de reventar la acampada que desde hace 17 días se mantiene en protesta por la crisis de la vivienda.

Según cuenta a laSexta María, una joven de 21 años que lleva desde el segundo día en la acampada, ayer hubo "mucha tensión". "Luego a la noche hubo bastante miedo, me han comentado mis compañeras, pero se organizó bastante bien", ha asegurado María a laSexta. Según ha contado, por la mañana estuvo en la acampada "ayudando en el cordón" mientras les iban diciendo "dónde faltaba más o menos gente, por dónde venían amenazas".

Además, ha explicado que todas las noches están haciendo guardias, haciendo turnos para dormir, "para también poder descansar y sobre todo para que haya seguridad". "Pero ayer había mucha tensión y me han dicho que fue una noche bastante movida, que hubo sangre y lo pasaron mal bastante mal", ha dicho.

La Policía Nacional detuvo este lunes a cuatro personas, una de ellas menor de edad, acusadas de delitos de atentado a la autoridad y desórdenes en la Puerta del Sol. Tras horas de confrontación de cánticos, la Policía Nacional disolvió a los manifestantes, que no cesaron de increpar a los acampados, así como a la prensa: "Puta prensa de mierda, a tomar por culo, manipuladores, hijos de puta", han dicho a los cámaras.

Entre otras consignas, entonaron: "Rojo muerto, abono para mi huerto" o "Rojo que veo, rojo que pateo". A pesar de lo vivido ayer y del temor de que algo así vuelva a ocurrir, poco a poco se ha empezado a respirar cierta tranquilidad en la Puerta del Sol.

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