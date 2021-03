La ONU oficializó el 8 de marzo como el Día de la Mujer en 1975, casi 100 años después de las primeras movilizaciones feministas por parte de mujeres trabajadoras exigiendo mejoras laborales. En España, la primera manifestación tuvo lugar en 1977 en Madrid. Desde entonces se ha conmemorado este día en todo el país y ha tomado especial relevancia en los últimos años, con conmemoraciones masivas en las principales ciudades.

Naciones Unidas propone celebrar este año el Día de la Mujer bajo el lema "Mujeres líderes: por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19". Con esto, pretenden recordar a todas las mujeres que han estado al frente de la lucha contra la pandemia: trabajadoras de la salud, cuidadoras o líderes políticas, entre otras.

Sin embargo, en este 2021 las protestas estarán marcadas inevitablemente por las medidas sanitarias y el 8M está obligado a reinventarse a causa del coronavirus. Carolina Darias, Ministra de Sanidad, el pasado 25 de febrero desaconsejaba las manifestaciones para esta jornada: "La situación epidemiológica de este país no entendería los actos que está comentando". A este criterios, también se sumaba tres días después el Ministerio de Igualdad que aseguraba que se seguirían las normas que estipulasen las autoridades sanitarias en ese momento.

Concentraciones pequeñas y descentralizadas, menos en Madrid

El pasado jueves la delegación de Gobierno en Madrid prohibió toda concentración por el Día de la Mujer. Algo que ha paralizado los planes de las distintas organizaciones feministas que tenían convocados diversos eventos entre el 7 y el 8 de marzo, incluyendo una concentración de 250 personas en la plaza de Callao. La Comisión 8M por su parte, ha asegurado que "el movimiento feminista estará el 8 de marzo".

Esta decisión no afectará a las demás comunidades por el momento. Cataluña, por su parte, sí permitirá la concentración feminista siguiendo todas las medidas de seguridad necesarias y con un número máximo de 3.500 participantes. En la Comunidad Valenciana la situación será parecida y están convocadas más de 40 manifestaciones sin asistencia multitudinaria en Valencia y Alicante. No habrá limitación de aforo, como tampoco las habrá en la concentración convocada en el País Vasco para esta jornada. Por otro lado, en Andalucía, la delegación del Gobierno no ha prohibido los actos del 8M pero ha asegurado que "hay que pensar otras formas de movilizarse e intentar evitar aglomeraciones de gente".

Balcones morados y actos virtuales

Las limitaciones de aforo y sanitarias harán de este Día de la Mujer una jornada atípica, donde las calles tendrán que dejar de ser el principal espacio de visibilización de las reivindicaciones feministas. A pesar de todo, Internet y las redes sociales son una herramienta para llegar a todo el mundo y desde las distintas asociaciones feministas están promoviendo acciones y eventos para manifestarse desde casa.

La Comisión 8M, el principal grupo encargado de organizar las acciones de esta jornada, ha compartido en su perfil de twitter la iniciativa "Mi ventana feminista". Esta idea propone a la gente de todas las ciudades aprovechar sus balcones y ventanas como espacio de manifestación. La idea es decorar con sábanas, camisetas o telas moradas cualquier lugar de tu casa que se te ocurra: terraza, patio, balcón, jardín, tendal, ventanas…

Acciones como esta se popularizaron durante la pandemia y permiten reivindicar este día de una forma alternativa y segura. En Madrid, además están organizados distintos actos online y presenciales para el 8 de marzo en toda la comunidad. En Tetuán, por ejemplo, tendrá lugar "Un encuentro con nuestra historia" donde se visibilizará las historias de resiliencia de distintas mujeres del distrito. Por otro lado, en Ciudad Lineal se organizará "La unión de las mujeres" una performance que consistirá en formar una cadena humana de hombres y mujeres, respetando la distancia de seguridad. Otra de las performance en la ciudad será "Mujeres color violeta", en Hortaleza, que analiza el ciclo de la vida de las mujeres en su historia. En Barajas se llevará a cabo un encuentro presencial donde se elaborará un mural interactivo con lo que significa el 8M para cada persona.

En la Comunidad Valenciana, la Asamblea Feminista ha propuesto decorar los balcones y terrazas y salir a las 20:00 horas "bailar y hacer ruido" en apoyo a las trabajadoras esenciales: medicas, enfermeras, limpiadoras, cuidadoras o cajeras. Además, tendrá lugar un acto virtual donde harán un recorrido por las cuatro olas del feminismo bajo el lema "Feminismo, la fuerza de las mujeres". Así lo ha anunciado la Coordinadora Feminista de Valencia, Cándida Barroso, que ha afirmado que el encuentro podrá seguirse por YouTube.

En Andalucía también hay varias iniciativas para dar un 'toque' feminista a las ventanas y balcones. Desde Podemos han propuesto salir a las 20:00h a aplaudir bajo el hashtag #EsALas8 para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres y denunciar la violencia machista.

Actos conmemorativos oficiales

Además de estos actos locales, el Instituto de las Mujeres ha organizado un conjunto de eventos online bajo el lema "Por ser mujeres. España Feminista" del 24 de febrero al 24 de marzo. De esta forma quieren reivindicar a todas las mujeres que han estado en primera línea de la pandemia y que se han visto obligadas a compatibilizar su vida laboral con su rol de cuidadoras domésticas.

El programa de actividades se centrará en conversatorios y seminarios que contarán con la presencia de alguna de las mujeres referentes en el feminismo como la ministra de Igualdad Irene Montero o la filósofa o la escritora Silvia Federici.

El mismo 8 de marzo también tendrá lugar el acto institucional donde distintas mujeres desconocidas expondrán su vivencia en la pandemia, además de la 17ª edición del Festival Ellas Crean, un acto para dar visibilidad al trabajo de las artistas y creadoras. Además, en la sede del Instituto de las Mujeres y el Ministerio de Igualdad podrá verse un fragmento del polémico mural feminista del Barrio de la Concepción. Todo el programa puede seguirse online a través de su canal de YouTube.

Además, a estos actos se suma la ya tradicional iluminación de la fachada del Congreso de los Diputados del 5 al 9 de marzo, informa la Cámara Baja en su página web. Por otro lado, Pilar Llop, presidenta del Senado, Meritxell Batet, presidenta del Congreso, y Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, participarán en el Senado en el acto de presentación del libro 'Las mujeres parlamentarias en la Legislatura Constituyente'.

Eventos y exposiciones feministas

Además de los actos mencionados anteriormente, son varias las actividades que se desarrollarán en algunos museos. En el Reina Sofía tendrá lugar el 8 de marzo, y durante toda la semana, la exposición 'Feminismo. Una mirada feminista sobre las vanguardias', donde se visibiliza el papel de la mujer en la Historia del Arte.

Por otro lado, en el Museo del Prado puedes visitar hasta el 14 de marzo 'Invitadas', un acto para recordar a todas las pintoras del siglo XIX. En Barcelona y hasta el 5 de abril también puedes disfrutar de 'Soy todas las que he sido', una exposición centrada en la figura de la artista barcelonesa Fina Miralles, una de las grandes ausentes en los libros de arte de los años setenta.