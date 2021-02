"Yo voy a hacer lo que digan las autoridades sanitarias". Así responde la ministra de Igualdad, Irene Montero, a su posible participación en las movilizaciones que puedan darse el 8 de marzo en una entrevista en 'El Periódico', una actuación que será "de forma unánime como Gobierno".

Montero explica, eso sí, que se han organizado actividades "cumpliendo escrupulosamente las normas" con el lema 'Por ser mujeres'. "Quiero aprovechar para decir que no podemos permitirnos seguir comprando el discurso a la ultraderecha y criminalizar al movimiento feminista y a las mujeres que han estado en primera línea para hacer las tareas más esenciales", añade la ministra.

Debate está generando también la tramitación de la 'ley trans', sobre la que Montero es clara: "Los derechos no se negocian". "No podemos seguir mandando a las personas trans y LGTBI el mensaje de que sus derechos pueden esperar", explica. Manda también un mensaje al PSOE, al que pide "resolver sus diferencias internas" para decidir "si está de acuerdo o no con la libre determinación de género".

Montero apuesta por "naturalizar las discrepancias" entre PSOE y Podemos, llamando a la formación socialista a "cumplir el acuerdo de coalición". Además, hay un titular en forma de promesa de la ministra Montero, que tiene "un mensaje muy claro" para las mujeres: "La ley 'sólo sí es sí' será ley".