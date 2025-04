"Me quemo vivo": un joven pide un agua con gas en una tapería de Vigo y sale con quemaduras en el esófago

Pablo González lleva dos semanas ingresado sin poder comer ni beber. Todo empezó con un simple sorbo de agua con gas durante una comida con amigos en una tapería de Vigo. El joven pidió una botella de cristal, aparentemente cerrada, que él mismo abrió y mezcló con hielo y limón. Pero algo no iba bien.

"Me extrañó muchísimo el sabor, muy gaseoso", relata Pablo. Inmediatamente después de ese primer trago, sintió una quemazón insoportable. "Me acerqué al grifo, bebí toda el agua que pude y les dije que me llevaran a urgencias, que me estaba quemando vivo".

Esa reacción rápida evitó daños mayores en la boca y la garganta, pero el daño ya estaba hecho. El sorbo resultó devastador: el esófago y la parte baja del estómago le quedaron completamente abrasados. "Estuve gritando durante horas que no soportaba el dolor", explica. "Por la noche me hicieron una gastroscopia y vieron el estómago completamente negro, chamuscado, negro puro, y parte del esófago".

La botella se quedó en el bar, pero cuando la familia volvió para reclamarla, ya estaba vacía. Pablo ha interpuesto una denuncia y la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Las primeras hipótesis apuntan a que pudo haber ingerido algún tipo de sosa cáustica, aunque por el momento no hay confirmación oficial.

"Creen que puede ser un tipo de sosa cáustica, más que nada por los efectos que causó, pero son conjeturas", admite Pablo.

Tanto el dueño del bar como la empresa distribuidora del agua afirman estar colaborando plenamente con los agentes para esclarecer lo ocurrido y determinar qué contenía realmente esa botella.