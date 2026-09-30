40 días en paradero desconocido: la Policía ordena la busca y captura de 'El Migalo' por el crimen a tiros de un vecino en Murcia

Los detalles Es un delincuente multireincidente, con numerosas detenciones a sus espaldas.Tiene varios tatuajes reconocibles, como la palabra familia encima de la ceja, otro más pequeño detrás de la oreja y uno que le cruza el pecho.

Miguel Cortés del Cerro, conocido como 'El Migalo', está en busca y captura por el asesinato de su vecino y amigo de la infancia, Tomás, en Javalí Nuevo, Murcia. El fugitivo, de 33 años y multireincidente, lleva 40 días desaparecido, y se sospecha que podría estar recibiendo ayuda para esconderse. La policía ha solicitado la colaboración ciudadana para localizarlo. 'El Migalo' es identificable por sus tatuajes, incluyendo la palabra "familia" encima de la ceja. La familia de Tomás, un joven maquinista de Renfe, clama por justicia y pide que el asesino sea encontrado y castigado con la máxima pena.

Quédense con la cara del hombre que aparece en la imagen principal de este artículo. Se le conoce como 'El Migalo' y está en busca y captura por matar a tiros a su vecino de Javalí Nuevo, en Murcia. No se sabe nada de él desde hace 40 días y los investigadores no descartan que el fugitivo, de 33 años, esté recibiendo ayuda para esconderse.

Es un delincuente multireincidente, con numerosas detenciones a sus espaldas. Pero a Miguel Cortés del Cerro, alias 'El Migalo', le están buscando desde el 22 de agosto por el asesinato de su amigo de la infancia. Incluso, la Policía ha pedido colaboración ciudadana para dar con él.

Tiene varios tatuajes reconocibles, como la palabra familia encima de la ceja, otro más pequeño detrás de la oreja y uno que le cruza el pecho.

La víctima, Tomás, era un joven maquinista de Renfe. Ambos, se conocían desde pequeños por ser del mismo pueblo de Murcia. En Javalí Nuevo han celebrado un homenaje en su recuerdo.

"Deseando todo el mundo que lo cojan" y "que le caiga la máxima pena", ha deseado el padre de la víctima. Su familia lleva pidiendo justicia desde que ocurrió el asesinato. "Que se haga la justicia y que cuanto antes lo cojan, mejor", dice el progenitor.

"Lo único que quiero es que haga justicia, que encuentren a la persona, más que nada por encontrar la paz", pide la madre. Porque más de un mes después, insisten en que no dejen de buscar al asesino de Tomás.

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