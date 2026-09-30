Cazan a un asesino después de cinco años: atropelló a una joven en Madrid y se dio a la fuga

Una muestra hizo que saltara una alerta en la Policía Francesa. Esto permitió que se detuviera al sospechoso del atropello que se había dado a la fuga después de arrollar a la joven.

En noviembre de 2021, en Madrid, Claudia, una estudiante de medicina, fue atropellada a las puertas de su casa. El conductor se dio a la fuga y nunca se supo quién la había atropellado mortalmente. Pero, cinco años después, tras un arduo trabajo, han encontrado al fugitivo.yu7

La joven había salido con unos amigos y un VTC la dejó a las puertas de su casa, en el distrito madrileño de Moncloa. Al cruzar la calle, fue arrollada por un vehículo que circulaba a gran velocidad. El coche no detuvo su marcha y no fue socorrida. El conserje de una finca cercana encontró su cuerpo horas más tarde y, a pesar de que llamó a emergencias, era demasiado tarde.

Horas más tarde, en Puente de Vallecas, encontraban un vehículo aparcado, un Citroën C2 negro, con golpes compatibles con los de un atropello. La policía detuvo a su propietario y le tomaron declaración. Este explicó que no conducía el vehículo y que, además, estaba en una discoteca en el momento del suceso. Por otro lado, los agentes recogieron del vehículo muestras biológicas y físicas que, cinco años después, han sido fundamentales.

La muestra quedó en una base de datos asociada a un sospechoso y, a finales de 2025, todo dio un giro. El perfil genético saltó en un aviso de la Policía francesa con otro nombre debido a que usaba una identidad falsa. Esto inició una operación conjunta entre la policía española y gala, que acababa el pasado lunes con la detención del individuo en Iles.

Un trabajo minucioso

Fernando Argote, jefe de la Comisaría de Policía Judicial de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid, señala que esto se ha conseguido gracias al trabajo de mucha gente. El agente explica que el ADN se ha conseguido gracias a una muestra de tejido epitelial tomada del vehículo con el que perpetró el atropello.

Argote explica que cuando los agentes de la Policía Municipal de Madrid hallaron el coche al día siguiente gracias a la colaboración ciudadana, lo procesaron para tomar muestras. "A la larga, el trabajo minucioso y bien hecho, da ese resultado", señala.

La policía científica determinó que varias muestras pertenecían a un mismo varón, "pero no se sabe quién es". En el vehículo, además, había dos ocupantes más, pero se determinó que esas muestras tampoco eran suyas. Por ese motivo, metieron la muestra en una base de datos de ADN.

"En un principio, sabíamos quiénes eran las tres personas que iban en el coche y quién era el presunto conductor", expone Argote. "¿Qué siente uno cuando, cinco años después de arduo trabajo de investigación te llaman y te dicen que le tienen?", plantea Iñaki López.

El agente, visiblemente emocionado, explica que cuando recibió la llamada sintió "mucha emoción". "Sobre todo por poder cerrar un capítulo, una herida, y poder decir a unos padres que le íbamos a poder decir quién era el presunto responsable de la muerte de su hija", concluye.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido