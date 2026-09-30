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No solo se protesta en Sol: las acampadas por una vivienda digna se propagan de Barcelona a Las Palmas de Gran Canaria

Los detalles La presión social se ha vivido también este miércoles en plazas de Málaga y Cádiz, donde continúan instalados y se preparan para un fin de semana de protestas.

No solo se protesta en Sol: las acampadas por una vivienda digna se propagan de Barcelona a Las Palmas de Gran Canaria
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Los acampados en la madrileña Puerta del Sol continúan aumentando y ahí seguirán, como mínimo, hasta el viernes, cuando los dos decretos de vivienda aprobados este martes en Consejo de Ministros llegue para su votación al Congreso de los Diputados. Peros las manifestaciones masivas y acampadas no están solo en Madrid, sino que se han ido replicando a lo largo de distintos puntos de la geografía español. Todos unidos con un mismo mensaje: el derecho a una vivienda digna.

"En que momento hemos permitido esto". Así lo ha expresado Luana desde la acampada de Barcelona, en plaza Cataluña, donde habla de una normalidad inasumible: "Hemos normalizado que no se pueda pagar un piso, que tengas que pagar 800 euros por una habitación sin ventana".

Sara, de 62 años, ha explicado a laSexta que perdió su casa en 2008. "Yo ganaba 900 euros, ¿quién puede vivir con eso? O como o tengo casa", ha señalado. El de la vivienda es un problema intergeneracional que ya es la realidad de muchos.

Por ello, también han salido a protestar en Sevilla, donde Ángela ha contado que "siendo joven es ahora mismo imposible vivir en Sevilla". Darma lleva dos noches acampando en la plaza de la Encarnación. "Yo sufrí un desahucio ilegal en 2022 en el que me dieron únicamente siete días para abandonar mi casa y desde entonces no he podido conseguir un alquiler de más de diez meses", ha relatado.

Ella ha asegurado que malvive con su sueldo. "Con un sueldo que se supone que me debería dar parar vivir tenga que estar maltrechando comiendo pastas y arroces", ha expresado, y ha agregado que teme que a algún familiar suyo le pase lo mismo: "Yo no quiero que el día de mañana a mi me llegue una llamada de mi padre diciéndome que le ha ocurrido lo mismo que a Maricarmen".

En Las Palmas de Gran Canaria el asentamiento se ha multiplicado por diez en pocas horas. "Ayer empezamos siendo cuatro tiendas y hoy somos casi 40 tiendas, más de 50 personas acampando", ha explicado Sandra Navarro, portavoz de la plataforma Derecho al Techo.

La presión social se ha vivido también este miércoles en plazas de Málaga y Cádiz, donde continúan instalados y se preparan para un fin de semana de protestas.

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