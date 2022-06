"Más te quiero y quiero más. De lo que tu me das. Regálame un beso. Y no te arrepentirás". Es imposible leer la letra de esta canción sin añadirle su melodía en nuestra cabeza, ni sin incorporar sus paso de bailes. Canción no. Rectifico. El temazo de Fórmula Abierta. Así es, la banda de "Te quiero más" cumple 20 años. Y lo hace un año después de la muerte de uno de sus integrantes: Álex Casademunt.

El cantante de Operación Triunfo falleció el pasado mes de marzo de 2021 en un accidente de tráfico a los 39 años.

Sus compañeros del certamen musical - entre los que se encontraban David Bustamante, Manu Tenorio, David Bisbal, Nuria Fergó, Rosa López, Gisela o Verónica Romero - acudieron a despedirse de él a Mataró, Barcelona. También asistieron los otros tres integrantes de Fórmula Abierta: Geno, Mireia y Javían. Su hermano, Joan Casademunt, aseguró entonces antes los medios de comunicación que Àlex estaría "orgulloso de ver a toda esta gente".

Un año más tarde, sus compañeros de banda han aprovechado el aniversario del grupo de música para recordar al cantante. Así lo expresaba hace una semana Mireia en su cuenta de Instagram: "La mayor parte del tiempo nunca somos conscientes de que el tiempo pasa. De que hoy estamos en un sitio con unas personas y al día siguiente estamos en otro con otras y así.. todo tiempo perdido nunca se recupera. Yo tengo la gran suerte de poder decir que estos momentos si los viví y los disfruté. Y los guardo en mi recuerdo como si hubieran pasado ayer porque jamás volverán, por mucho que extrañemos esos momentos. Este 20 aniversario es por ti compañero de viajes y fatigas. Un besazo al cielo de todo el grupo".

Geno, por su parte, recordaba los 20 años del éxito "Te quiero más". "Un éxito que me llevó a más de lo que nunca pude haber soñado!! Gracias a todos los que alguna vez la bailaron y cantaron. Aún a día de hoy sigue sonando y la gente se vuelve loca!!!", expresaba la cantante en su cuenta de Instagram. Al igual que su compañera, también aprovechaba la ocasión para felicitar a los autores del tema y a los cantantes. Con mención especial al cielo.

A pesar del paso de los años, la imagen del cuarteto encima del escenario interpretando la pegadiza canción no cae en el olvido. Prueba de ello es que con el aniversario del grupo, su tema ha vuelto a protagonizar un aumento de reproducciones, según recoge Cadena 100. Así, han anunciado que volverán a interpretar juntos su tema más exitoso. Y lo harán en honor a su compañero, con el que compartieron los dos primeros años de la banda. En otras palabras: dos álbumes lanzados y nueve singles publicados. Finalmente, en 2004 el cantante optó por un proyecto en solitario. Prueba de ese trabajo es el tema 'Otra oportunidad', una canción que formaba parte del álbum que el artista preparaba antes de fallecer con motivo del 20º aniversario de su carrera profesional.

¿Qué ha sido de Fórmula Abierta?

Los otros tres componentes trabajan actualmente en sus carreras musicales por separado. Geno, quien acaba de ser madre recientemente, está inmersa en el mundo de los musicales.

Mientras que Mireia se encuentra en México presentando su nuevo single: "Así no te amará jamás".

Javían sigue girando. Y lo hace al ritmo de Queen.