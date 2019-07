Tras una larga batalla judicial, un juez ha sentenciado que el cantante Julio Iglesias, de 75 años, es el padre de Javier Sánchez Santos, de 43 años. El Juzgado de Primera Instancia número 13 de Valencia ha dado la razón al joven y a su madre, que siempre ha mantenido que Javier era fruto de una breve relación amorosa con el artista.

En el auto, al que ha tenido acceso laSexta, el letrado expone que, desde este momento, "el padre biológico del referido actor no lo es el ya citado codemandado, señor Rafael Antonio Sánchez Sánchez, que figura como tal en la inscripción de nacimiento, y que lo es el también demandado señor Julio Iglesias de la Cueva, con todos los pronunciamientos legales inherentes a ellos".

El juez considera que los indicios que concurren en este caso "son suficientes" para apreciar esa paternidad. Entre ellos cita la negativa del demandado "a posibilitar la práctica de la prueba biológica", pese a "haber constancia en las actuaciones de que, en la época aproximada de la concepción del demandante, existieron ciertos contactos y trato entre la madre de éste y aquel demandado".

El juez destaca el "evidentísimo parecido físico entre el cantante y el joven.

Esos contactos se produjeron en julio de 1975, en una sala de fiestas ubicada en la localidad de San Feliu de Guixols, y "hacen que no sea inverosímil ni descabellada la posibilidad de haber existido relaciones sexuales entre ellos", argumenta el magistrado.

Además, otros indicios son el propio testimonio de la madre del demandante, quien aportó durante el juicio "datos muy concretos sobre la pertenencia, ubicación y distribución interior del chalet" donde Julio Iglesias se alojaba esos días, y el "evidentísimo parecido físico" entre el cantante y el propio demandante.

El juicio quedó visto para sentencia el pasado 4 de julio y, como en otras ocasiones, el famoso cantante no acudió a la cita. Ya entonces el abogado de Javier Santos dijo que existían indicios evidentes en la causa ya que a los nueve meses de la relación entre María Edite y Julio Iglesias nació Javier, que tiene un parecido físico "enorme", y existía una "negativa injustificada del artista por tres o cuatro veces a hacerse la prueba de ADN".

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en el plazo de veinte días hábiles ante la Audiencia Provincial. De hecho, la Fiscalía de Valencia ha anunciado que va a recurrir con el argumento de que es cosa juzgada.