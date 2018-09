El polémico (y surrealista) vídeo en el que Lindsay Lohan intenta 'secuestrar' a unos niños refugiados

Lindsay Lohan ha vuelto a levantar la polémica en las redes sociales. Mientras trasmitía en directo en su Instagram, la actriz se grabó persiguiendo a una familia de refugiados después de salir de una discoteca. En el vídeo se aprecia cómo se acerca a los adultos con dos niños y les identifica como "refugiados sirios" y expresa que está "realmente preocupada".

La actriz ofrece a los niños que se vayan con ella a un hotel para ver una película y que no estén en la calle: "No deberías estar durmiendo en el suelo, ¿vale? ¿Lo entiendes? Eres un niño bueno y eso no es justo". La familia se niega y la actriz comienza a increparles: "Deberías ser una mujer trabajadora y hacer lo posible por tus hijos para que tengan una vida mejor. Si alguien les ofrece un techo y una cama, como yo, acéptelo".

La familia se aleja de la actriz y Lindsay les persigue acusándoles de "tráfico de niños" y de "arruinar la cultura árabe". "No me iré hasta que no me lleve a los niños. Ahora sé quiénes sois", les dice. En ese momento se ve a la madre en primer plano y de repente la cámara comienza a moverse como consecuencia de un forcejeo entre ambas.

El vídeo termina con Lindsay sollozando diciendo que se encuentra "en estado de shock" y tiene "mucho miedo". Aún se desconoce dónde grabó el vídeo pero otras publicaciones la situaban en Moscú y París. Las redes sociales no han tardado en reaccionar atacando duramente a la actriz acusándola incluso de intento de secuestro.