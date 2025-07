Desconectar del trabajo en vacaciones, cada vez más difícil: "La mente no es interruptor"

La llegada del verano y las vacaciones deberían ser momentos de desconexión, pero para muchos, la atadura al trabajo persiste. A pesar de viajar o disfrutar de la playa, algunos no logran separarse de sus responsabilidades laborales. Un turista comenta que siempre está pendiente del correo y los clientes. Muchos ciudadanos coinciden en que la mente no es un interruptor que se apague fácilmente. Un estudio revela que más de la mitad de los trabajadores no logran desconectar y tres de cada cuatro reciben mensajes laborales durante sus vacaciones. Algunos optan por estrategias como ocultar grupos de trabajo o negociar con colegas para minimizar las interrupciones, priorizando el descanso.