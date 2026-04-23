Zoido afirma que "en ningún momento" supo del espionaje a Bárcenas desde Interior

¿Qué ha dicho? El exministro del Interior ha asegurado que el cese del exjefe de la UCAO Enrique García Castaño en 2017 se produjo "por pérdida de confianza" y porque "filtraba" información a los medios de comunicación.

Juan Ignacio Zoido, exministro del Interior, ha declarado ante la Audiencia Nacional que desconocía la operación Kitchen al asumir el cargo en 2016, tras Jorge Fernández Díaz, quien está siendo juzgado por el espionaje a Luis Bárcenas. Zoido justificó el cese del exjefe del UCAO, Enrique García Castaño, por "pérdida de confianza" y filtraciones a la prensa. Al llegar al ministerio, relevó a la cúpula, incluyendo al secretario de Estado Francisco Martínez, con "cordialidad". En su declaración, respaldada por José Antonio Nieto, destacó que la decisión fue motivada por dudas sobre el manejo de información.

Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior después de Jorge Fernández Díaz —que está ahora sometido a juicio por el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas—, ha asegurado en la Audiencia Nacional que "en ningún momento" supo de la existencia de la operación Kitchen cuando se hizo cargo del ministerio. Asimismo, ha justificado el cese del exjefe del UCAO "por pérdida de confianza".

Zoido ha declarado este jueves por videoconferencia, tras el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la que fuera secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal. En su comparecencia ha insistido en que nunca conoció la existencia de una operación parapolicial desplegada desde el Ministerio del Interior.

A su llegada al Ministerio del interior, en 2016, Zoido relevó a la cúpula del Ministerio y lo hizo porque tenía mayor confianza en las personas que nombró, aunque ha puntualizado que eso no significa que desconfiara de sus antecesores. Entre ellos, Zoido relevó al secretario de Estado de entonces, Francisco Martínez, uno de los principales acusados de este juicio, una destitución que se hizo, según ha dicho este jueves, con la máxima "cordialidad". Y ha añadido que "nunca supo, ni antes ni después, de ningún tipo de seguimiento a Luis Bárcenas". Antes de llegar a Interior, ha recordado: "Yo era alcalde de Sevilla y bastante tenía".

"Por pérdida de confianza"

El exministro del Interior ha asegurado también que el cese del exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño en 2017 se produjo "por pérdida de confianza" y porque "filtraba" información a los medios de comunicación. En declaraciones anteriores, varios agentes han apuntado a García Castaño, conocido por el apodo de 'El Gordo', como quien ordenó los seguimientos a Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, después de que éste ingresase en prisión preventiva en julio de 2013 tras conocerse que ocultaba casi 50 millones de euros en Suiza.

Según ha explicado Zoido en su declaración, este cese llegó a propuesta de la dirección general de la Policía por esta pérdida de confianza. Este extremo lo ha corroborado, en una declaración posterior, el entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, que ha apuntado que la propuesta llegó de manos del director adjunto de la Policía, que, tras tomar posesión en el cargo meses antes, quería "hacer su propio equipo" y colocar "a una persona de más confianza".

Y, al ser preguntado sobre si había más razones detrás de este cese, ha reiterado la "pérdida de confianza" por las "dudas que había acerca del manejo de la información". "Eso preocupaba al DAO, y hacía que esa pérdida de confianza fuese más notoria y evidente", ha aclarado.

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