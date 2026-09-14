Zapatero pide a la Audiencia Nacional anular el informe de la UDEF sobre Bolivia y advierte de la "patente de corso" del juez

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado

Los detalles Según el escrito al que ha tenido acceso laSexta, la defensa del expresidente del Gobierno ha recurrido en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisión del juez Calama de no sacar de la causa el análisis de sus cuentas bancarias que realizó la UDEF.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha solicitado a la Audiencia Nacional que excluya un informe de la UDEF sobre su mediación ante el Gobierno de Bolivia, argumentando que se trata de una intromisión ilegítima en su intimidad y una investigación general sobre su vida. La defensa de Zapatero ha apelado la decisión del juez José Luis Calama de no retirar el análisis de sus cuentas bancarias. El informe policial detalla exhaustivamente sus ingresos y movimientos bancarios durante cinco años. Zapatero, investigado por presunto tráfico de influencias en beneficio de la aerolínea Plus Ultra, sostiene que esta investigación es una "inquisitio generalis" prohibida.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido a la Audiencia Nacional que excluya del procedimiento en el que se le investiga un informe de la UDEF sobre su mediación ante el Gobierno de Bolivia, pues es consecuencia de una intromisión ilegítima en su intimidad y una investigación general sobre su vida.

Según el escrito al que ha tenido acceso laSexta, la defensa del expresidente socialista ha recurrido en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisión del juez José Luis Calama de no sacar de la causa el análisis de sus cuentas bancarias que realizó la UDEF.

El letrado de Zapatero advierte en este nuevo recurso de la "patente de corso" que puede suponer que el instructor José Luis Calama extienda la causa a "cualquier actuación personal o profesional" del que fuera el líder del PSOE.

El informe policial, fechado el pasado 22 de abril, realizaba un análisis sustentado "a través de información de inteligencia financiera" en la que se recogía "un inventario exhaustivo y ordenado de la práctica totalidad de los ingresos reflejados en sus cuentas bancarias, con 174 transferencias de 11 pagadores, sumatorios por pagador, importes exactos hasta el céntimo, y rastreo del reenvío de fondos a otras cuentas cotituladas; es decir, todos los movimientos producidos en un periodo de cinco años".

La defensa de Zapatero insiste en que está sufriendo una "investigación prospectiva" y que en la ley "no cabe una medida de investigación para descubrir delitos en general, ni un barrido patrimonial indiscriminado".

El expresidente del Gobierno, investigado por presunto tráfico de influencias en beneficio de la aerolínea Plus Ultra, argumenta así que las sospechas sobre Bolivia —y el posible cobro de 200.000 euros por influir ante las autoridades de ese país en beneficio de un grupo empresarial— son fruto de información obtenida en los registros, pero que se encontraba fuera del perímetro de la causa.

A su juicio, que una unidad policial haga un volcado masivo de la información intervenida y decida "analizarla de cualquier modo y sin perímetro alguno", supone una "prohibida 'inquisitio generalis'". "El investigado que ha sufrido las consecuencias de esa incautación masiva se enfrentará a una investigación general, allá hasta donde temporalmente alcancen los datos", afirma.

Todo ello a pesar de que la gran mayoría de esos movimientos no tiene que ver con la empresa Análisis Relevante o Julio Martínez, que era el objeto entonces de la investigación, sino que eran "ingresos por otras actividades respecto de las que no se reflejan indicios delictivos", entre ellos los importes recibidos de Focus Social relacionados con Bolivia.

"La inclusión de toda esa información parece que obedece a la finalidad de abrir futuras líneas de investigación sobre otras actividades del Sr. Rodríguez Zapatero hasta entonces no cuestionadas", sostiene el recurso, que concluye que "se ha producido una intromisión ilegítima en la intimidad que ha derivado en una investigación general sobre la vida del investigado".

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