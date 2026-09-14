Tesh Sidi cree que el chantaje de Marruecos a Sánchez es la presión migratoria: "A todo el mundo le aterra una entrada en Ceuta como en la Marcha Verde"

Tesh Sidi reflexiona sobre las teorías que hablan de un chantaje de Marruecos a Pedro Sánchez tras el hackeo de su móvil con Pegasus y afirma que, aunque los teléfonos del Congreso son "hackeables", si se hubiera obtenido información sensible "Israel lo hubiese utilizado".

En las últimas horas, tanto Aitor Esteban como Irene Montero han alimentado la teoría del chantaje de Marruecos y de que el país norteafricano tendría información sensible sobre Pedro Sánchez.

Tesh Sidi, que además de portavoz de Más Madrid es saharaui e informática, aborda esta cuestión en Más Vale Tarde, donde muestra su móvil del Congreso y asegura que, aunque tienen un sistema de seguridad, "son teléfonos bastante hackeables".

"Yo por este teléfono no cuento muchas cosas", admite la diputada, que sin embargo sostiene que si se hubiera conseguido algo con el hackeo con Pegasus, un software israelí, al presidente del Gobierno, "Israel lo hubiese utilizado".

"Cuando ves que se filtran audios, que terminan los mensajes del presidente del Gobierno en El Mundo, a mi me preocupa más la imagen que proyectamos de inseguridad, más de lo que le hayan podido pillar al presidente del Gobierno", afirma Tesh.

Lo que la política cree que la verdadera presión de Marruecos sobre el Gobierno español es la migratoria: "A todo el mundo le aterra una entrada real en Ceuta como pasó en la Marcha Verde", comenta Sidi, que opina que "ningún Gobierno quiere tener que sacar los tanques, eso ya es guerra".

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