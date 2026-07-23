Zapatero: "No he hablado de crear una sociedad offshore en mi vida, ni con Julio Martínez ni con nadie"

¿Qué ha dicho? El que fuera líder del Ejecutivo desde 2004 a 2011 ha expuesto que ese cargo que se le imputa "es una invención" y apunta a quien realiza las acusaciones sobre él: "Quien insinúa tiene que probarlo".

En su primera entrevista televisiva tras ser imputado por el juez Calama, José Luis Rodríguez Zapatero ha negado categóricamente haber dado instrucciones para crear una sociedad offshore. El expresidente, durante su intervención en 'TVE', calificó estas acusaciones como invenciones y errores, subrayando que quien acusa debe probarlo. Zapatero también rechazó haber discutido sobre la offshore con Julio Martínez o sobre Plus Ultra con José Luis Escrivá, afirmando que estas reuniones son "deducciones insólitas" y "locuras". Insistió en que las acusaciones carecen de fundamento y deben ser probadas por quienes las hacen.

José Luis Rodríguez Zapatero ha concedido su primera entrevista en televisión después de su imputación por el juez Calama. Después del hallazgo de las joyas en su caja fuerte y después también de la declaración ante el magistrado de Julio Martínez, que le ha señalado también en el asunto del rescate de Plus Ultra. El expresidente, en el programa 'Mañaneros' de TVE, ha negado haber dado instrucciones para crear una sociedad offshore.

Así se ha expresado quien fuese líder del Ejecutivo desde 2004 hasta 2011: "Decir que he dado instrucciones para crear una sociedad offshore es como decir que he dado instrucciones para ir a la luna. Es una invención".

"Es un elemento de cargo que se me imputa. Es una invención. Un error. No voy a juzgar el trabajo de la Policía ni del juez, pero los hechos son los que son y quien acusa tiene que probarlo", ha insistido.

Zapatero ha negado también haber hablado de esa offshore en una comida con Julio Martínez: "En absoluto, ni con él ni con nadie".

"La comida si debió existir porque la tiene registrada Gertrudis Alcázar. Lo otro es una deducción insólita", ha expuesto el expresidente.

Sobre Plus Ultra, también niega de una reunión con José Luis Escrivá: "No, es otra de las locuras que ha funcionado por ahí. Él lo ha aclarado. Me llama para conocerme, pero no he hablado de Plus Ultra con nadie. Quien lo insinúa tiene que probar".

"A ver si estamos en un proceso en el que estamos con la diabólica medio de prueba. Algo que no existe, lo tengo yo que probar. Quien insinúa y acusa tiene que probarlo. Yo no he dado instrucciones para crear sociedades offshore y eso tendrá que asumirse", ha insistido.

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