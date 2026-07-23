El peor día de la tercera ola de calor: casi toda España está en alerta y avisos rojos en Murcia, Alicante y Valencia

Las provincias de Alicante, Valencia y Murcia tienen avisos de nivel rojo (riesgo extremo) por temperaturas máximas.

Los detalles Este episodio de altas temperaturas finaliza hoy. Está previsto que las temperaturas más altas, entre 42 y 44 grados, se registren en la Región de Murcia y en las provincias de Alicante y Valencia.

La ola de calor en España mantiene este jueves en riesgo a casi todo el país, con Murcia, Alicante y Valencia bajo aviso rojo por altas temperaturas, según la AEMET. Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana también enfrentan alertas naranjas y amarillas. Baleares, Madrid, Navarra, La Rioja y Ceuta están en aviso amarillo. Este día será el último de la ola de calor, con cielos despejados y algunas tormentas en el sureste. Las temperaturas superarán los 35 grados en muchas zonas, alcanzando hasta 44 grados en Murcia y Valencia. Las mínimas serán altas, especialmente en el sur y el este peninsular. El viento será flojo, con algunas rachas fuertes en Canarias.

La ola de calor que afecta esta semana a España pone este jueves en riesgo a casi toda España, con Murcia, Alicante y Valencia el aviso rojo debido a las altas temperaturas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, en Andalucía estarán en aviso naranja por calor Almería (también en riesgo por tormentas), Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga y en aviso amarillo Huelva y Sevilla; en Aragón, en aviso naranja Huesca, Teruel y Zaragoza; en Castilla y León, en aviso amarillo Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid; en Castilla-La Mancha, en aviso naranja Albacete, Ciudad Real y Cuenca y amarillo Guadalajara y Toledo; en Cataluña, en aviso naranja Lérida y Tarragona y amarillo Barcelona y Gerona; y en la Comunidad Valenciana estarán en riesgo extremo Alicante (también en aviso amarillo por tormentas) y Valencia y en riesgo importante Castellón.

Además, Baleares estará en aviso amarillo por calor, olas y viento; Madrid, en aviso amarillo por calor, al igual que Navarra, La Rioja y la ciudad autónoma de Ceuta.

Este jueves será el último de la ola de calor. La estabilidad predominará en la Península y Baleares, con cielos despejados o con nubes altas. Solamente en el norte de Galicia y el Cantábrico occidental se esperan cielos con nubes bajas y algunas brumas matinales que quedarán restringidas a los litorales durante el resto del día.

Por la tarde, con la formación de nubosidad de evolución, se prevén chubascos y tormentas en Almería, Murcia y Alicante, con rachas muy fuertes de viento y ocasionalmente con granizo.

Las rachas de viento debido a las tormentas podrían llegar a Ibiza y Formentera a últimas horas de la tarde. En Canarias, se prevén cielos con intervalos de nubes bajas en la vertiente norte y despejados en la sur. Además, persiste la calima en el este y sur de la Península, en Baleares y en las islas Canarias orientales.

Las temperaturas máximas aumentarán, de forma notable, en el arco mediterráneo y en el valle del Ebro, y descenderán en Galicia y en el interior peninsular.

Se superarán los 35 grados en Baleares y amplias zonas de la Península, excepto en Galicia y el Cantábrico, los litorales y las montañas; es probable que se superen los 40 grados en Andalucía, depresiones del nordeste, el Ebro y el sur de Castilla-La Mancha, y los 42-44 en Murcia, Valencia, Alicante y, puntualmente, en el bajo Ebro.

Las mínimas subirán en la mitad norte y bajarán en la sur y Baleares. Se esperan noches con mínimas por encima de los 20 grados en amplias zonas de la mitad sur, el este peninsular y Baleares; en puntos del litoral mediterráneo y del Guadalquivir podrían no bajar de los 25 grados. En Canarias las temperaturas subirán ligeramente.

En cuanto al viento, predominará el viento flojo de componente oeste en la Península, que arreciará por la tarde en zonas del centro-este. En los litorales, el viento, flojo, seguirá el régimen de brisas. En Baleares, predominará la componente sur, floja. En Canarias, se espera un alisio moderado, con probables rachas muy fuertes.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido