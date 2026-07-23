La ministra Aagesen admite que "nunca debió ocurrir" que Julio Martínez supiese del rescate a Plus Ultra antes de aprobarse

¿Qué ha dicho? La vicepresidenta, que en 2021 era parte del consejo gestor que autorizó la ayuda a la aerolínea, ha afirmado que se enteró "por las noticias de muchas de las informaciones".

Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno, ha reconocido que fue un error que Julio Martínez y la consultora Análisis Relevante, vinculada a José Luis Rodríguez Zapatero, conocieran el rescate a Plus Ultra antes de su aprobación en el Consejo de Ministros. Aagesen, quien formaba parte del consejo gestor que autorizó la ayuda en 2021, subrayó en la 'Cadena Ser' la importancia de mantener la información confidencial. Según la UDEF, Martínez informó a Plus Ultra sobre el préstamo de 53 millones de euros antes de su aprobación oficial. Ante el juez, Martínez confirmó la participación de Zapatero en el rescate, cobrando mensualmente y un porcentaje de la ayuda, aunque negó su implicación en gestiones petroleras con empresas chinas.

Sara Aagesen, vicepresidente tercera del Gobierno, ha admitido que "nunca debió ocurrir" que Julio Martínez y que Análisis Relevante, la consultora relacionada con José Luis Rodríguez Zapatero, supiera del rescate a Plus Ultra antes de que se aprobase en el Consejo de Ministros.

Así lo ha dicho en la 'Cadena Ser' una Aagesen que en 2021 era parte del consejo gestor que autorizó la ayuda a la aerolínea: La información tenía que quedar centrada no solo en el equipo gestor sino también en la SEPI, sin ningún tipo de filtración".

"Yo misma me he enterado por las noticias de muchas de estas informaciones. Informes que se han ido publicando en diversos medios de comunicación. Esto nunca debió ocurrir", ha remarcado.

Según los mensajes incautados por la UDEF, Martínez dio aviso a los directivos de la aerolínea que se había autorizado el préstamo de 53 millones de euros. Así fue el 26 de febrero, a pesar de que el consejo gestor que debía hacer la propuesta no se reunió hasta el 2 de marzo y que el Consejo de Ministros no dio el visto bueno a todo hasta el día 9.

Martínez, ante el juez Calama, ha ratificado que Zapatero participó en el rescate de la aerolínea cobrando primero 5.000 euros al mes y luego el 1% de dicha ayuda. Según varias fuentes, en su declaración no ha atacado frontalmente al expresidente y "había que sacarle las palabras con sacacorchos".

"Zapatero era un consultor muy apreciado para gestiones complejas en Venezuela y por eso le contrataban", ha explicado Martínez. Los pagos son los acreditados en las facturas, según dice, que ha detallado que empezó a pagar por Análisis Relevante y luego por discreción por Voli Analítica.

El empresario ha declarado que actuó como mediador de Zapatero con el tema Venezuela, pero ha dicho desconocer lo que hacía Zapatero ni los contactos que tenía, negando que participase en ninguna gestión de petróleo con empresas chinas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido