Las desgarradoras llamadas de despedida que hicieron víctimas del 11S: "Solo quiero que sepas que te amo profundamente"

Los detalles Esas personas pasaron del desconocimiento de lo que estaba pasando dentro de los aviones o de las torres a darse cuenta de lo terrible de su destino. Han pasado 25 años de aquel fatídico día, pero esas despedidas son difíciles de olvidar.

Las llamadas realizadas por las víctimas del 11S a sus seres queridos continúan conmoviendo 25 años después. Lauren Catuzzi, pasajera de uno de los aviones, dejó un mensaje de amor a su pareja, al igual que Brian Sweeney, quien expresó su afecto desde un avión secuestrado. Melissa Hughes, atrapada en la Torre Norte, también envió un mensaje de amor a su pareja. Bradley Fetche y Stephen Mulderry, presentes en las Torres, contactaron a sus madres antes de los impactos. Finalmente, llamadas desesperadas como la de Kevin Cosgrove reflejaron el horror vivido. Estas voces permanecen grabadas en la memoria colectiva.

Las llamadas que hicieron víctimas del 11S a sus seres queridos siguen estremeciendo 25 años después de aquel fatídico día. Lauren Catuzzi, pasajera de uno de los aviones, dejó un mensaje de voz a su pareja: "Cariño, ¿estás ahí? ¿Jack? Cógelo, cariño. Estamos teniendo un problema en el avión. Yo estoy bien. Te amo más que a nada, solo quiero que lo sepas. (...) Por favor, dile a mi familia que también los amo. Adiós, cariño".

A medida que crecía el desconcierto, se hacía más urgente una necesidad: la pulsión humana de no dejar nada por decir. "Jules, soy Brian. Estoy en un avión que ha sido secuestrado. Si las cosas no van bien, que no parece, solo quiero que sepas que te amo profundamente. Quiero que estés bien, también mis padres y todo el mundo. Te amo", expresó Brian Sweeney, otro pasajero.

A las 8:45 horas, el avión golpeó la Torre Norte del World Trade Center. "Sean, soy yo. Solo quiero que sepas que te amo. Estoy atrapada en este edificio de Nueva York. Un avión ha chocado contra el edificio. Solo quería que supieras que te amo siempre", le dijo Melissa Hughes, quien se encontraba en la Torre Norte, a su pareja.

Todos ellos, mensajes de amor y tranquilizadores, hasta que las llamas devoran la Torre Norte. Una hora después, un segundo avión impactó en la Torre Sur. Bradley Fetche, quien estaba allí en ese momento, dejó un último mensaje en el buzón de voz de su madre: "Hola, mamá. Soy Brad. Estoy vivo y bien, pero esto asusta un poco. He visto a un hombre caer desde el piso 91 hasta el suelo. Llámame más tarde, te quiero".

Stephen Mulderry, otra de las personas que estaba en la Torre Sur en el momento del atentado, también pensó en su madre cuando se produjo el choque. "Hola, mamá. Soy Stephen. Mi edificio acaba de recibir el impacto de un avión. Solo quería decirte que te quiero mucho y que te llamaré cuando esté a salvo".

Finalmente, las llamadas de pánico que acaban cortándose. "No estamos preparados para morir. Tengo dos hijos pequeños. ¡Oh dios mío! ¡Oh!", dijo Kevin Cosgrove, que estaba en la Torre Sur. El horror de aquella mañana ha quedado grabado para siempre en aquellas voces

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