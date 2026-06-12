Las claves de la imputación de Zapatero por delito fiscal y contrabando por sus joyas: ¿herencia, regalo o fraude?

El contexto El juez Calama ha abierto una pieza separada para investigar al expresidente del Gobierno por delito fiscal y de contrabando por las joyas halladas en su despacho.

José Luis Rodríguez Zapatero deberá responder a preguntas cruciales sobre el origen de unas joyas encontradas en su despacho, valoradas en 1,3 millones de euros. El expresidente del Gobierno tendrá que aclarar si se trata de un regalo o una herencia, y desde cuándo las posee. El juez Calama ha abierto una investigación para determinar si pudo cometer un delito fiscal o de contrabando. Zapatero deberá presentar documentación que descarte estos delitos en su declaración próxima. Si las joyas fueron un regalo, debió declararlas fiscalmente. Además, si las trajo de fuera de la UE, deberá demostrar que cumplió con los controles aduaneros.

José Luis Rodríguez Zapatero se tendrá que enfrentar a preguntas clave sobre el origen de las joyas que encontraron en su despacho y cuyo valor asciende a 1,3 millones de euros.

El expresidente del Gobierno deberá demostrar si fueron un regalo o una herencia, de quién y desde cuándo las tiene. Unas cuestiones que tendrá que resolver después de que el juez Calamahaya decidido abrir una pieza separada para investigar el origen de estas joyas y ver si Zapatero pudo haber cometido un presunto delito fiscal o de contrabando.

Una vez conocido que las joyas de Zapatero están tasadas en más de 1,3 millones, queda desmentido que costasen entre 30.000 y 50.000 euros como decía su entorno.

El magistrado quiere que el expresidente se explique en su declaración de la semana que viene y aporte la documentación que pueda descartar delitos.

"Si, por ejemplo, las adquirió como un regalo, debería haber presentado el modelo de sucesiones y de donaciones indicando la entrada en su patrimonio de dichas joyas", explica Fernando Palau, experto fiscal de TaxDown.

Si fue un regalo o una herencia y no lo declaró, superaría con creces los 120.000 euros a partir de los cuales entra en juego el delito fiscal, aunque estaría prescrito si los tiene desde hace más de cinco años.

"Este tipo de regalos van acompañados de un certificado de autenticidad que tiene una fecha", aclara José María Mollinedo, secretario general de Gestha.

El otro frente es el delito de contrabando. Si las trajo de fuera de la Unión Europea, tendrá que demostrar que pasó los controles aduaneros.

Todas las pruebas de las que disponga tendrá la oportunidad de enseñárselas al juez la semana que viene.

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