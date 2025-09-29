Yolanda Díaz tacha de "auténticamente inconstitucional" el plan del PP sobre migración: "Su programa es el de Vox"

El contexto Alberto Núñez Feijóo ha endurecido su discurso en materia de migración, al punto de prometer que implantará un 'visado por puntos' para migrantes si gobierna.

Yolanda Díaz ha criticado el plan migratorio del Partido Popular, calificándolo de "auténticamente inconstitucional". La declaración surge tras el anuncio de Alberto Núñez Feijóo sobre implementar un visado por puntos para migrantes, priorizando a aquellos que trabajen en sectores con escasez de mano de obra y tengan conocimiento de la cultura española. Díaz ha señalado que este programa se asemeja al de Vox y ha instado al Gobierno a regularizar a las 500.000 personas migrantes en España, enfatizando la importancia de garantizar sus derechos laborales.

Yolanda Díaz cree que el plan del Partido Popular en materia de migración es "auténticamente inconstitucional". Así lo ha aseverado este lunes tras el endurecimiento del discurso de Alberto Núñez Feijóo, que este fin de semana aseguró que, si llega al Gobierno, pondrá en marcha un visado por puntos para migrantes, que primará a quienes trabajen en sectores con escasez de mano de obra y que conozcan mejor la cultura española.

El líder del PP lanzó esta propuesta durante la cumbre que mantuvo con sus dirigentes autonómicos en Murcia, en la que suscribieron un documento que también aboga, entre otras propuestas, por promover el regreso de menores migrantes no acompañados a sus países de origen. Una postura ante la que la vicepresidenta segunda del Gobierno ha sentenciado que "el programa del Partido Popular es el de Vox".

Díaz, que ha dicho haber leído "con mucha atención" ese documento, bautizado como 'Declaración de Murcia', ha denunciado que este "es auténticamente inconstitucional". "No respeta el mandato constitucional, ni siquiera los compromisos internacionales de nuestro país", ha sentenciado.

Así, la también ministra de Trabajo ha instado a que desde el Gobierno se lleve "el debate de la regularización de las 500.000 personas migrantes que se encuentran en nuestro país hoy con carácter inmediato". "La mejor defensa es garantizar que las personas trabajadoras migrantes que están hoy aquí en España tengan derechos. Por tanto, regularización ya", ha reclamado.

La dirigente de Sumar ya condenó la víspera las propuestas del PP en materia de migración, aseverando que "una persona migrante en España aporta bastante más" que sus 137 diputados.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.