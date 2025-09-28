Díaz carga contra Feijóo por sus medidas sobre migración: "Un migrante aporta bastante más que los 137 diputados del PP"

El contexto La líder de Sumar ha respondido así a las propuestas migratorias del 'popular', con una medida que consiste en un "visado por puntos" que prima, entre otras cosas, "la voluntad de trabajar donde haga falta mano de obra".

Yolanda Díaz, líder de Sumar, ha respondido a Alberto Núñez Feijóo después de sus palabras en la clausura del cónclave que el PP ha realizado en Murcia. El presidente de los 'populares', que ha firmado junto con el resto de barones la llamada 'Declaración de la Región de Murcia', ha presentado cinco medidas en materia migratoria ante las que ha reaccionado la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo.

"Señor Feijóo, le voy a decir algo claro. Una persona migrante en España aporta bastante más que los 137 diputados y diputadas del PP que siempre votan en contra", ha afirmado en un acto del Partido Comunista.

No ha sido por lo único por lo que Díaz ha cargado contra el líder del PP. En 'La Voz de Galicia', la vicepresidenta ha afirmado que Feijóo no habla de "genocidio" en Gaza porque está secuestrado por Ayuso y por Vox.

"Le importan un rábano los derechos humanos en Gaza. Feijóo se coloca en el lado equivocado de la historia", ha expresado Díaz.

Por otra parte, ha insistido en la reducción de la jornada laboral y ha lanzado un dardo al lado socialista del Gobierno: "Sumar siempre tiene que tirar del PSOE. Cuando logremos reducirla ellos van a presumir".

En cuanto al PSOE, Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, ha avisado al PP con Vox y Ayuso en una entrevista en el 'Huffington Post': "Tienen un competidor exterior pero también un caballo de Troya, que es Isabel Díaz Ayuso".

Mientras, en Junts han cargado contra el Gobierno con un Jordi Turull que sigue intentando matizar sus palabras sobre los andaluces. "El reproche es al Estado. Que no nos digan que tener perro, gato o ir al gimnasio es parte del ámbito de la solidaridad", ha expresado el secretario general de la formación de Puigdemont.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.