El PSOE acusa a Feijóo de "afrontar la inmigración desde el racismo": "Es el Vox de AliExpress"

Alberto Núñez Feijóo ha propuesto un "visado por puntos" que primaría a los migrantes que trabajen en sectores con escasez de mano de obra o que tengan conocimiento de la cultura española. Desde el PSOE, acusan a Feijóo de abordar la inmigración desde el racismo y de alinearse con las propuestas de Vox y Donald Trump.

Alberto Núñez Feijóo ha decidido hacer de la inmigraciónuna baza para el PP. El dirigente 'popular', que este fin de semana reunió a sus 'barones' en Murcia, prometió crear -si llega al Gobierno- un "visado por puntos" que primará a los migrantes que trabajen en sectores con déficit de mano de obra o que conozcan mejor la cultura española. De ese cónclave, además, salió un documento, suscrito por los dirigentes autonómicos, que aboga por promover el "retorno" de menores migrantes a sus países de origen.

Una declaración de intenciones ante la que desde el PSOE acusan al líder 'popular' de "afrontar la inmigración desde el racismo". "Ayer se reunió en Murcia la fábrica de votos de Vox", aseveran fuentes socialistas este lunes. "Afrontar la inmigración desde el racismo es lo último que se la ha ocurrido a Feijóo para seguir hinchando a la ultraderecha", critican las mismas fuentes, que sostienen que sus propuestas son las de Santiago Abascal y Donald Trump y que "no hay diferencias".

"Da pena escuchar a este hombre que venía a la política nacional a dar lecciones a todos como derrota a tablas diciendo que hay que reunificar a las familias de inmigrantes cuando muchas de ellas murieron en el mar", lamentan desde Ferraz. Feijóo, dicen, "es el Vox de AliExpress" y le lanzan una advertencia: "La gente, entre el original y la copia, votará al original".

A su vez, fuentes del Ministerio de Política Territorial apuntan a laSexta que "lo que más dice de la puesta en escena" del domingo de Feijóo "son sussilencios". "Habría que preguntarle si derogaría la modificación legislativa que permite la reubicación de niños migrantes en todo el territorio", deslizan desde el departamento de Ángel Víctor Torres.

Creen que "se responde solo" y que el presidente del PP "tiene demasiada presión de Vox". Aseguran, además, que durante el cónclave de Murcia "quiso presentar algo como si fuera novedoso, pero no hay nada nuevo".

