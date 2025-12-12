Ahora

Yolanda Díaz anuncia una subida del SMI hasta los 1.240 euros: "Vamos a subirlo un 4,7%"

Los detalles La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo exige al Gobierno que "se respete que el SMI sea el 60% del salario medio neto", aunque explica que la decisión sobre la tributación depende de Hacienda.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este viernes que propondrá una nueva subida del salario mínimo interprofesional. En una entrevista en Al Rojo Vivo, Díaz ha anunciado que el SMI subirá "un 4,7% en los casos que tributan y un 3,1% si no hay tributación de IRPF", situándose así el sueldo base en 1.240 euros.

Díaz ha tomado esta decisión tras reunirse en las últimas horas con los expertos de la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo InterprofesionaI, que ha recomendado esos índices de cara a 2026, cumpliendo en todos los casos con el requisito de que la revalorización esté siempre por encima del 3%.

