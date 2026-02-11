Feijóo acusa a Sánchez de "negligente" y de "jugar a la ruleta rusa" con la seguridad: "Adamuz era un accidente evitable"

¿Qué ha dicho? El líder del PP ha vuelto a pedir la dimisión de Pedro Sánchez y del ministro Óscar Puente. "Son unos narcisistas, se tienen que ir", ha señalado durante su intervención en la Cámara Baja.

Alberto Núñez Feijóo ha criticado duramente a Pedro Sánchez en el Congreso, acusándolo de "no tener respeto a los muertos" tras el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba. El líder del PP ha afirmado que el accidente era evitable y ha acusado al Gobierno de mentir sobre la renovación de la vía. Feijóo ha pedido la dimisión de Sánchez y del ministro de Transportes, Óscar Puente, calificándolos de "narcisistas". También ha lanzado críticas a los socios del Gobierno, sugiriendo cinismo en su apoyo. Ha dirigido mensajes a Compromís, Podemos, Yolanda Díaz, Bildu, Gabriel Rufián, el PNV y Junts, cuestionando su postura frente al Gobierno.

Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a cargar contra Pedro Sánchez durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. El líder del PP ha acusado al presidente del Gobierno de "no tener respeto a los muertos" tras escuchar su intervención en la Cámara Baja dando respuesta al accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba.

"Hay que estar hecho de otra pasta para hacer este cajón desastre y que no se le revuelvan las tripas, lo ha mezclado todo y ha venido a mentir", le ha señalado, acusándole de "jugar a la ruleta rusa" con la seguridad. "Adamuz era un accidente evitable", ha asegurado.

El líder de los 'populares' ha criticado que el Gobierno dijo en un primer momento que "había renovación completa" de la vía y luego "reforma profunda y planificada". "Lo que es planificado es su tomadura de pelo a la gente, ya nadie le cree", ha asegurado, recordándole los resultados de las elecciones en Extremadura.

Durante su intervención, ha acusado a Sánchez de "huir" cada vez que hay un accidente. "Tenían que venir a pedir perdón", ha insistido, acusando al presidente del Ejecutivo de "negligente" y no ejercer "responsabilidad de Gobierno". "Ustedes tiene que velar por la ejecución correcta de las obras, no acabar con un ministro en la cárcel. Esas no son sus funciones".

Feijóo ha vuelto a pedir tanto la dimisión de Pedro Sánchez como la del ministro de Transportes, Óscar Puente. "No deberían seguir en sus escaños. Son unos narcisistas y se tienen que ir, se tienen que marchar", ha defendido.

Un momento que ha aprovechado para asegurar que tanto el PP como la comisión de investigación de accidentes ferroviarios y la Comisión Europea advirtieron de lo que podría ocurrir. "Les avisó todo el mundo y les dio igual, la consecuencia son 47 muertos", ha destacado.

"Encargue a sus abogados que miren todo, que le va a hacer falta. Su Gobierno se sentará en el banquillo también por esto", ha indicado.

Feijóo lanza una advertencia al resto de partidos

Feijóo ha realizado una dura intervención en el Congreso de los Diputados donde también ha aprovechado para lanzar un mensaje a cada uno de los socios del Gobierno, pidiendo que no sean "cínicos". "¿Qué estarían diciendo si hubiese ocurrido con un presidente del PP?", ha preguntado.

"Señores de Compromís, no pido que convoquen manifestaciones contra el PSOE, no son tan valientes", ha comenzado diciéndoles, para más tarde preguntarles si también en Adamuz él tiene más competencias que Sánchez.

Tras ellos, se ha dirigido a Podemos, indicando que ya "no les sirve de nada" seguir apoyando al Gobierno porque a quien están reemplazando los españoles es a ellos.

A Yolanda Díaz le ha indicado que entiende que no tiene que ser fácil "ser el juguete roto" de Sánchez, destacando que "en esta vida hay que tener un poco de dignidad".

Unas duras palabras donde a Bildu les ha dicho que de las víctimas que ellos tienen que hablar primero es de las que "asesinaron apretando el gatillo o un detonador".

Por otro lado, también ha tenido tiempo para dirigirse a Gabriel Rufián, haciendo referencia al proyecto de aunar a la izquierda. "Igual dura menos que la República catalana", le ha señalado. Con el PNV ha sido más escueto, indicándoles que "allá ellos".

Por último, a Junts les ha dicho que está deseando escuchar cómo le explican a los catalanes que la culpa de este desastre es del Gobierno "al que ellos apoyaron".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.