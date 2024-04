La vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha afirmado este domingo que "nadie va a doblegar al Gobierno" y que "se respetará la legalidad democrática" frente a una derecha y una extrema derecha a quienes "les queda tiempo de estar en la oposición".

En un acto de la campaña de Comunes Sumar de las elecciones catalanas del 12M, celebrado en La Farga de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Yolanda Díaz ha pedido convertir las elecciones catalanas "en un tsunami democrático de votos" a favor de los derechos y las libertades democráticas. "Nadie va a doblegar a este Gobierno", ha afirmado Yolanda Díaz en relación con el lawfare que en su opinión llevan a cabo "la derecha y la extrema derecha" contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, pero también contra otros políticos de la izquierda.

"Votamos bien en las elecciones generales", ha apuntado, y ahora es necesario transmitir el mensaje de que "somos más que ellos, y que se va a respetar la legalidad democrática, que a ellos les queda tiempo de estar en la oposición". Según la líder de Sumar, "ha quedado de manifiesto lo que representa el PP en nuestro país, pero el ruido en política es un conjunto vacío, y convertir la política en un estercolero es algo del pasado, por esto le pido a Alberto Núñez Feijóo (PP) que basta ya de laminar la política de nuestro país".

Ha considerado, asimismo, que el PP "no tienen programa" y que lo único que tiene "es la mentira, los bulos, no le importa nada la vida de la gente". Yolanda Díaz ha reconocido que España "vive momentos difíciles" pero la ciudadanía que tiene que saber que los partidos de izquierdas "hoy somos más fuertes que ayer, y tenemos que ir a más".

En clave de política catalana, ha advertido que el futuro de Cataluña "no pasa por colocar macrocasinos", en referencia al proyecto del Hard Rock en Tarragona, "sino que pasa por tener mejor sanidad en Cataluña", porque "uno no es lo que dice, sino que es lo que hace". "Hay que seguir ganando derechos, somos más fuertes que ayer, la ciudadanía está conmocionada pero la oleada reaccionaria no viene de ahora, sino de los tiempos de Aznar", ya que desde entonces intentan "arrinconarnos en todas las instituciones del Estado".

Sin embargo, ha subrayado Yolanda Díaz, "estamos aquí, y tenemos que movilizarnos no para salvar un gobierno sino para conseguir más derechos, no nos van a doblegar, y tenemos la oportunidad de convertir esta campaña en un tsunami democrático".