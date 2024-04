La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha llamado a gobernar "más y mejor", movilizarse para defender la democracia frente a los ataques de la ultraderecha y a no encerrarse, un mensaje que ha trasladado mientras Pedro Sánchez reflexiona sobre si se queda o no en la Moncloa.

"No es lo mismo aguantar los ataques de la extrema derecha transformando tu país que cuando estas encerrado y a la defensiva", ha dicho Díaz durante su intervención en el Círculo de Bellas Artes tras ser elegida la primera Ejecutiva de Sumar y a dos días de que el presidente comunique el lunes qué hará sobre su futuro político.

Ha insistido en que la ciudadanía debe movilizarse y no dejar que el país "caiga en el miedo, la angustia y la apatía" y ha hecho hincapié en que ante lo que está sucediendo hay que defender el Gobierno de coalición: "Nadie va a doblegar a este gobierno de coalición". Díaz ha insistido en que llevan tiempo advirtiendo de que "el camino del barro, del espectáculo y del tú más" les alejaba de lo que quería la gente y en que el desafío que se plantea no es de un día ni va de un partido concreto sino que es "un proceso de largo aliento" de la derecha que persigue "deslegitimar" la democracia: "necesitan controlar el poder para gobernar ellos".

Durante estos días que Sánchez se ha tomado para reflexionar, Yolanda Díaz no ha dejado de mantener el contacto con él, según han contado desde su entorno. En su discurso, ha puesto mucho el acento en que Sumar llegó a la política "para dar la vuelta a la tortilla" y que los votantes no les apoyaron el 23J para estar "de brazos caídos".

Por eso, en los momentos más críticos hay que avanzar porque no hacerlo "es retroceder", de ahí que haya visto urgente llevar a cabo "una ofensiva programática". La gente más humilde, ha afirmado la ministra, "necesita más democracia y a sus instituciones porque los ricos y privilegiados no necesitan la democracia, no necesitan la sanidad ni la educación públicas, ni un sistema público de pensiones".

Con esta idea, ha aprovechado para recordar los "logros" de la reforma laboral o la subida del salario mínimo y exigir reformas pendientes como en materia de vivienda, reducir la jornada laboral o derogar la ley mordaza. Se ha mostrado convencida de que los progresistas son ahora "más fuertes que ayer", pero también que "hoy más que nunca se necesita más gobierno, más agenda social y ganar más derechos".

"El pueblo de la coalición está movilizándose y Sumar va a estar a su lado", ha repetido la vicepresidenta.