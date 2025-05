Juanma Romero revela qué piensan en el PSOE sobre los mensajes entre Sánchez y Ábalos: "Están preocupados porque se hayan revelado conversaciones privadas"

Tras las conversaciones privadas entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, reveladas por El Mundo, en el año 2021 en las que el presidente del Gobierno critica a varios barones del PSOE que son críticos con él, como Emiliano García-Page o Javier Lambán, el periodista Juanma Romero, de El Independiente, revela el nivel de preocupación que existe en Moncloa y en Ferraz sobre la publicación de estos mensajes.

"Están bastante preocupados con el tema de que se hayan revelado conversaciones privadas y es verdad que tampoco saben el origen de la filtración. Si esto procede directamente de Ábalos y por ende, si está mandando un mensaje cifrado al presidente, o si viene de la propia investigación de la UCO", afirma el periodista.

No obstante, añade Romero que, en cualquier caso, "el hecho de que se hayan revelado mensajes que no tienen relación con la investigación judicial y que no tienen interés en ella es lo que preocupa al partido". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.